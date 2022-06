In consiglio conferme per Carlo Brusadelli e Giacomo Bianchi; la new entry è Giorgio Marinoni

L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso della assemblea tenutasi lunedì 20 giugno

LECCO – Luca Spreafico, titolare della ditta In-formatica e Sistemi di Lecco, è stato riconfermato presidente del Gruppo Prodotti informatici di Confcommercio Lecco. L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso della assemblea tenutasi lunedì 20 giugno presso la sede dell’associazione, in piazza Garibaldi a Lecco. Spreafico (che è anche vicepresidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco) resterà in carica per il quinquennio 2022 – 2027. Al suo fianco sono stati eletti nel Consiglio Direttivo, sempre con voto unanime, Carlo Brusadelli (Olisystem di Lecco), Giacomo Bianchi (Errebisoft di Malgrate) e Giorgio Marinoni (ML Informatica); se per Brusadelli e Bianchi si tratta di una conferma, per Marinoni si tratta invece di un esordio come consigliere. Da segnalare inoltre che Carlo Brusadelli è stato eletto vicepresidente del Gruppo.

Al termine delle votazioni, il presidente Luca Spreafico, dopo avere ringraziato per la fiducia, ha sottolineato l’importanza che la categoria faccia parte della Confcommercio Lecco, al fine di mantenere la rappresentatività dei propri associati e per vedere seguite le proprie istanze, sia a livello locale quanto nazionale, nel caso che si presentino particolari problematiche riguardanti il settore.