La Patente a Crediti: uno strumento per migliorare la sicurezza nei cantieri

LECCO – Dal 1° ottobre 2024 è entrata in vigore l’obbligatorietà della Patente a Crediti per tutte le imprese che operano in un cantiere, un’importante innovazione nel settore della sicurezza sul lavoro introdotta dal D.L. 132/2024.

La Patente a Crediti è uno strumento digitale rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che certifica la regolarità delle imprese sotto vari aspetti, tra cui requisiti normativi, contributivi e di sicurezza. La patente funziona attraverso un sistema di punteggi che premiano comportamenti virtuosi e penalizzano eventuali irregolarità. L’obiettivo è incentivare il rispetto delle normative e garantire una maggiore sicurezza nei cantieri.

“Molte imprese associate a Confartigianato Imprese Lecco hanno già completato il processo di regolarizzazione – commenta Anna Fumagalli, referente della categoria degli Edili in seno all’Associazione – dimostrando un forte impegno e la giusta attenzione verso la conformità normativa e la qualità del lavoro. Tuttavia, numerose aziende necessitano ancora di allinearsi a questa misura. Non rispettare l’obbligo della Patente a Crediti può comportare sanzioni pesanti: le multe partono da 6.000 euro e possono arrivare fino al 10% del valore complessivo dei lavori”.

Per aiutare gli imprenditori artigiani a rispettare questa nuova normativa, Confartigianato Imprese Lecco ha attivato una casella di posta dedicata: patenteacrediti@artigiani.lecco.it. Tramite questa mail, le imprese possono:

Porre domande di qualsiasi natura sulla Patente a Crediti;

Ottenere assistenza personalizzata dai nostri esperti;

Ricevere supporto per le pratiche necessarie all’ottenimento della patente.

“Ad oggi, abbiamo già seguito centinaia di imprese artigiane in questo percorso, fornendo loro tutti gli strumenti per affrontare serenamente l’adeguamento. Per Confartigianato, la Patente a Crediti non deve essere vista come un aggravio burocratico, ma come un’opportunità per migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro nei cantieri. A maggior ragione potendo contare sul supporto degli esperti dell’Associazione”.

Mettersi in regola è facile con il supporto di Confartigianato. Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Edilizia e Impianti (Ttl. 0341/250200 lunedì e mercoledì 13.30-17.30 – venerdì 8.30-12.30, oppure via mail a patenteacrediti@artigiani.lecco.it o edilizia.impianti@artigiani.lecco.it).