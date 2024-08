Lario Reti Holding cerca uno stagista a supporto dell’ufficio appalti

Ai candidati verrà proposto uno stage semestrale

LECCO – Lario Reti Holding ricerca la figura di uno stagista da inserire come supporto all’ufficio appalti. Al candidato prescelto verrà proposto uno stage semestrale e riconoscimento di un rimborso spese pari a 600 euro al mese più servizio mensa. Termine candidature entro e non oltre il 30 settembre 2024. Per maggiori informazioni www.larioreti.it/lavora-con-noi/stage-supporto-ufficio-appalti/