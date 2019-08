Morosità incolpevole, contributi per gli inquilini in difficoltà

Il Comune di Lecco ha stanziato 30 mila euro per cittadini impossibilitati a pagare l’affitto

Domande fino al 30 novembre 2019, contributi assegnati fino a esaurimento fondi

LECCO – L’Ambito distrettuale di Lecco, attraverso l’Agenzia servizi abitativi, ha pubblicato avviso pubblico finalizzato per la presentazione di domande di erogazione di contributi ad inquilini morosi incolpevoli ai sensi delle DGR regionali in materia e Decreti ministeriali.

La normativa regionale prevede che i Comuni ad alta tensione abitativa, destinatari originari delle risorse, “possano mettere a disposizione parte o tutte le risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole”.

In riferimento a tali disposizioni il Comune di Lecco con deliberazione n. 145 del 06/06/2019 ha disposto il trasferimento all’Ambito della somma iniziale di euro 30.000,00, eventualmente ampliabile a 60.000,00 in caso di esaurimento fondi, per la sperimentazione della misura anche a favore dei Comuni dell’Ambito.

Si precisa che tale misura, precedentemente riservata ai Comuni ad alta densità abitativa, viene offerta per la prima volta ai Comuni dell’Ambito e consente di offrire un’opportunità significativa di intervento in situazioni di disagio abitativo maggiormente problematiche (già in fase di sfratto) e con importi più elevati.

Cos’è la morosità inconsapevole ridotta

Si intende per morosità incolpevole la situazione di difficoltà/impossibilità, intervenuta successivamente alla stipula del contratto di locazione, a provvedere al pagamento del relativo canone conseguentemente alla perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare. La consistente riduzione del reddito familiare è tale quando il calo reddituale incida almeno del 10%;

Dove e quando presentare la domanda

Da lunedì 19 agosto 2019 fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque entro e non oltre il 19 novembre 2019 presso il Comune di residenza.

Informazioni sul bando sul sito del Comune di Lecco e sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco