Finanziamenti assegnati ai Comuni con meno di 20 mila abitanti

Incontro tra sindaci e imprese, il 5 marzo, a Confartigianato

LECCO – Dalle manutenzioni degli edifici pubblici e delle strade, all’illuminazione pubblica e agli interventi di videosorveglianza, dal rifacimento degli impianti di riscaldamento e serramenti nelle scuole alla messa in sicurezza per la prevenzione del dissesto idrogeologico: tanti sono gli ambiti di spesa per i finanziamenti messi a disposizione dal Governo per i Comuni con meno di 20 mila abitanti.

Un’occasione da non perdere come sottolinea Confartigianato Lecco che ha promosso un incontro, in calendario il prossimo 5 marzo (ore 19) presso la propria sede, al quale sono invitati i rappresentanti delle aziende associate e gli amministratori dei Comuni interessati, praticamente tutti quelli della provincia di Lecco tranne il capoluogo che ha un numero di residenti superiore.

“L’obiettivo è quello di mettere a confronto Comuni e imprese sull’opportunità offerta grazie a questi finanziamenti – spiega il segretario di Confartigianato, Vittorio Tonini – risorse che possono riattivare un meccanismo virtuoso che può aiutare le imprese. L’edilizia è sicuramente il settore più coinvolto ma il pacchetto di interventi possibili è ampio”.

“Un’occasione per i Comuni e per le imprese del territorio”

I Comuni avranno tempo fino al 15 maggio per dare il via ai lavori. Occorre fare presto. “Una novità introdotta dal Governo, e fortemente voluta da Confartigianato, consente alle istituzioni di procedere con affidamenti diretti, senza bandire gare, per opere tra i 40 mila e i 150 mila euro – ricorda Tonini – Si snelliscono le procedure e ciò può favorire i Comuni in questa occasione e, con gli affidamenti diretti, le imprese del territorio”.

“Vogliamo mettere in contatto i due mondi, quello dei Comuni e delle imprese – ha sottolineato Daniele Riva, presidente di Confartigianato – queste risorse offrono l’occasione di sperimentare un concetto di prossimità che deve guardare al territorio. L’invito ai Comuni è quello che si possa fruire di questa possibilità e allo stesso tempo sollecitiamo le aziende a farsi avanti”.

Sugli ultimi provvedimenti varati dal Governo, il plauso di Confartigianato è anche per la riduzione delle tariffe Inail. “E’ una battaglia storica della nostra associazione – commenta Riva – che finalmente trova compimento”.

La lista dei Comuni e i finanziamenti ottenuti: