Rete Lariana per la Sostenibilità: il 5 giugno il primo Forum Pubblico

Presso Fondazione Minoprio

Strumenti per la mobilità sostenibile, lotta allo spreco alimentare e condivisione di buone pratiche

VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO) – E’ tutto pronto per il primo Forum Pubblico della Rete Lariana per la Sostenibilità, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como – Lecco per coinvolgere gli stakeholder del territorio e rafforzare le collaborazioni sui progetti di sostenibilità, attraverso piani di azione collaborativi e condivisi. La Rete Lariana della Sostenibilità fa parte del progetto SMART, la piattaforma per la sostenibilità della Camera di Commercio di Como-Lecco. L’appuntamento è per mercoledì 5 giugno dalle ore 15 presso la Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio.

Il progetto ha già coinvolto 120 soggetti tra imprese profit e non profit, associazioni di categoria ed enti pubblici, che hanno identificato i temi ESG (Environment, Social e Governance) di comune interesse e sui quali si è iniziato a lavorare in una prima fase definita di “cantiere”. Mercoledì verranno presentati risultati e strumenti definiti dai cantieri dedicati e si aprirà la partecipazione alla Rete a tutti i soggetti interessati a condividere e costruire azioni sostenibili, come occasione di sviluppo per il territorio lariano.

Programma

Alle ore 15 : Registrazione

: Registrazione Alle ore 15.15 : Saluti Istituzionali (Camera di Commercio di Como – Lecco)

: Saluti Istituzionali (Camera di Commercio di Como – Lecco) Alle ore 15.30 : Presentazione dei Progetti Cantiere ESG della Rete: Obiettivi, Approccio e Risultati Fase II Cantieri ESG (Environment, Social e Governance) con Walter Sancassiani, Focus Lab Benefit – B Corp

: Presentazione dei Progetti Cantiere ESG della Rete: Obiettivi, Approccio e Risultati Fase II Cantieri ESG (Environment, Social e Governance) con Walter Sancassiani, Focus Lab Benefit – B Corp Alle ore 16 : Presentazione dei lavori dei cantieri, a cura dei portavoce dei gruppi di lavoro Cantiere Environment (Mobilità Sostenibile Casa – Lavoro con Caterina Salemme), (Mappatura Buone Pratiche di Economia Circolare con Elisa Locatelli). Cantiere Social (Pratiche di Welfare Aziendale con Maria Loria), (Campagna Antispreco Alimentare con Eleonora Castelli). Cantiere Governance (Portare Sostenibilità Lariana e Premio Buone Pratiche di Sostenibilità con Corrado Maggi)

: Presentazione dei lavori dei cantieri, a cura dei portavoce dei gruppi di lavoro Cantiere Environment (Mobilità Sostenibile Casa – Lavoro con Caterina Salemme), (Mappatura Buone Pratiche di Economia Circolare con Elisa Locatelli). Cantiere Social (Pratiche di Welfare Aziendale con Maria Loria), (Campagna Antispreco Alimentare con Eleonora Castelli). Cantiere Governance (Portare Sostenibilità Lariana e Premio Buone Pratiche di Sostenibilità con Corrado Maggi) Alle ore 16.45 : Tavola Rotonda: L’importanza e il Valore di una Rete per la Sostenibilità, con: Fulvia Greppi (CDO Lecco Sondrio), Veronica Airoldi (ANCE Como), Luigi Colzani (Il Gabbiano Cooperativa Sociale Onlus), Mauro Colombo (Sindaco di Garbagnate Monastero) ed Enrico Antonio Tallarita (Direttore Sociosanitario ATS Insubria)

: Tavola Rotonda: L’importanza e il Valore di una Rete per la Sostenibilità, con: Fulvia Greppi (CDO Lecco Sondrio), Veronica Airoldi (ANCE Como), Luigi Colzani (Il Gabbiano Cooperativa Sociale Onlus), Mauro Colombo (Sindaco di Garbagnate Monastero) ed Enrico Antonio Tallarita (Direttore Sociosanitario ATS Insubria) Alle ore 17.45 : Esempi di Reti Locali per Azioni di Sostenibilità: Approcci e Condizioni con Walter Sancassiani (Focus Lab Benefit – B Corp)

: Esempi di Reti Locali per Azioni di Sostenibilità: Approcci e Condizioni con Walter Sancassiani (Focus Lab Benefit – B Corp) Alle ore 18: Chiusura dei Lavori

Moderatore: Antonella Tagliabue, giornalista ed esperta di comunicazione Programma SMART