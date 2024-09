Agricoltura e umanità, un convegno in memoria di Lilli Bergamini

L’evento è in programma per il 28 settembre, in occasione delle Manifestazioni zootecniche valsassinesi

PRIMALUNA – Un evento per celebrare la memoria di Liliana Bergamini e il suo amore per la montagna e l’agricoltura. È questo il cuore del convegno “Lilli Bergamini, una montagna di vita – Impegno e passione per l’umanità, la natura e la montagna” organizzato dal comitato promotore dell’Associazione Lilli Bergamini, in collaborazione con Terrealte Consorzio agricolo e agrituristico lecchese, l’Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie OdV, Donne in Campo e gli amici di Lilli.

L’evento avrà luogo il 28 settembre, in occasione delle Manifestazioni zootecniche valsassinesi, presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in Località Prato Buscante, tra Pasturo e Barzio. La giornata sarà arricchita dal concorso formaggi “La forma del latte – Concorso Lilli Bergamini”, giunto alla sua prima edizione.

Il convegno vedrà la partecipazione di istituzioni locali e realtà con cui Liliana ha collaborato nel corso della sua vita. “L’evento -spiegano gli organizzatori – non sarà solo un’occasione per ricordare una figura importante per il territorio, ma offrirà anche uno spunto di riflessione sul ruolo dell’agricoltura e della montagna, spesso non adeguatamente valorizzati in un contesto territoriale che ancora fatica a riconoscere l’importanza di questi settori”.

Liliana Bergamini ha dedicato la sua vita all’agricoltura, operando con l’azienda agricola “Due Soli”, fondata insieme al marito Ezzelino, e collocata nel Consorzio Terrealte, di cui è stata anche fondatrice. Il suo impegno ha abbracciato anche l’Associazione Donne in Campo, che ha contribuito a fondare. La sua azione, però, non si è fermata al mondo agricolo. Animata da un forte spirito sociale, Liliana ha partecipato attivamente alla vita parrocchiale e all’educazione dei giovani, mettendo in campo la sua esperienza personale anche nel mondo dell’adozione e dell’affido.

L’eredità di Liliana, che unisce in modo unico l’impegno professionale e umano, sarà il faro della costituenda “Associazione Lilli Bergamini”. L’associazione si propone di continuare le iniziative che Liliana ha ispirato e realizzato, promuovendo una rinascita della montagna che possa trovare in questa figura straordinaria una fonte di ispirazione.

“La montagna ha bisogno di essere ascoltata e valorizzata, e noi vogliamo dare voce a chi, come Liliana, ha saputo comprenderne l’essenza e l’importanza”, concludono gli organizzatori.

L’evento sarà aperto a tutti e potrà essere seguito anche in diretta sul profilo Instagram associazione_lilli_bergamini. Un’occasione per chiunque voglia conoscere meglio la storia e il lavoro di una donna che ha fatto della passione per la terra e per l’umanità il suo scopo di vita.

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO