Circuito Go In Up 5° Tappa: Civate – San Pietro al monte

orna l’attesissimo Circuito Go In Up, l’evento che ha conquistato il cuore degli amanti dello sport e della sfida!

Con partenza alle ore 20 in punto, il Circuito Go In Up offre 6 emozionanti prove di corsa serale in salita, progettate per mettere alla prova la resistenza e l’energia di tutti i partecipanti.

Questa corsa competitiva offre una classifica per coloro che cercano l’adrenalina della competizione, ma è aperta a tutti, anche a coloro che desiderano semplicemente godersi una piacevole serata di attività fisica. Con la possibilità di partecipare anche con una camminata a passo libero, il Circuito Go In Up accoglie ogni livello di fitness.

E dopo ogni tappa, c’è un ristoro che attende i partecipanti, offrendo l’opportunità perfetta per socializzare e rifocillarsi dopo l’adrenalinica sfida. Unisciti a noi al Circuito Go In Up e scopri la soddisfazione di superare ogni salita!