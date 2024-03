country night

Cogliamo l’occasione per scambiarci gli auguri di Pasqua trovandoci al nostro consueto e magnifico Venerdì sera a La Villa Dei pini

Nella splendida location immersa nel verde dove faremo rimbombare il suono dei nostri stivali!

Dj Max in consolle con la buona musica, non mancherà di farvi ballare le hit del momento senza però dimenticare un po’di buon vecchio country style.

La Villa dei Pini a Lecco sulla vecchia strada che porta nella nostra amata Valsassina!

A partire da questa settimana ci sarà un adeguamento dei prezzi per andare incontro alle esigenze e ai costi del locale che ci ospita.

SOLO INGRESSO

Ingresso € 10,00 con consumazione, H 21,00.

INGRESSO PIU’ PIZZA

Possibilità di cenare con menù pizza convenzionato che comprende:

Ingresso, pizza a scelta, bibita e caffè. € 15,00 (Cena ore 19.30)

Per ragioni ORGANIZZATIVE se volete cenare con noi (con il prezzo convenzionato) nella sala adiacente a quella da ballo E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE entro Giovedì alle ore 18 mandando un wa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al n°3273190844

Ampio parcheggio, si accede al locale nella parte sotto al ristorante.

Serata e cena aperta a tutti, amici simpatizzanti o semplici appassionati.