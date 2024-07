Il 27 luglio arriva a Garlate, per la sua ultima tappa, il Crai Summer Tour, lo storico tour estivo organizzato da Codè Crai Ovest che da anni anima l’estate con musica, spettacoli ed intrattenimento in giro per l’Italia coinvolgendo decine di migliaia fra turisti e residenti nelle località estive più gettonate della Liguria. Dalla scorsa edizione Crai Summer Tour pensa anche chi resta in città, con una tappa a Garlate, in provincia di Lecco.

Comicità e intrattenimento i protagonisti dell’undicesima edizione di Crai Summer Tour che quest’anno prevede serate all’insegna di live game show interattivi e coinvolgenti, costruiti su misura per ognuna delle 6 tappe del tour.

Volto e conduttore 2024 del Crai Summer Tour, lo showman e intrattenitore Pako Carlucci che, insieme agli autori e registi del format Michele Didone e Alessandro Tagliente, ha creato uno spettacolo ad hoc per ognuna delle location che ospiteranno le serate.