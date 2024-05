ENNIO MORRICONE TRA MITO E MAGIA

16.45 PRELUDIO GIOVANILE

Archècelli – Ottetto di violoncelli della Junior Orchestra di Osnago

Maya Baynes, Anna Cecilia Benatti , Giulia Ferrari, Jacopo Giulidori, Davide Mazzucchi, Giuditta Moiraghi, Cosimo Pittavino

17.00 TRIO GAMBAROTTA – CORNACCHIA – COSTA

Bruno Gambarotta – Voce narrante

Elena Cornacchia – Flauto

Giorgio Costa – Pianoforte

Un omaggio a uno dei musicisti italiani più amati di sempre, la cui arte ha segnato un’epoca intera. Bruno Gambarotta, guiderà l’ascoltatore come in un viaggio, attraverso le opere più suggestive di Morricone raccontando e commentando preziosi aneddoti della vita del compositore.

Ascolteremo famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Sergio Leone (C’era una volta il west, Giù la testa), le magiche atmosfere di Mission, le tinte più moderne di Nuovo Cinema Paradiso. Ascolteremo anche un Morricone che forse non ci aspettavamo, autore di indimenticati brani come Here’s to you (cantata da Joan Baez) e Speranze di Libertà.

Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, un po’ come tornare indietro di qualche anno quando il cinema (e la sua musica) era ancora magia; il tutto con la garbata ironia di Bruno Gambarotta, l’estro di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.