Ginevra di Marco quartetto in “Ballata per Margherita”

Ginevra Di Marco torna sul palco di Campsirago con l’unica data 2024 in Lombardia del suo nuovo spettacolo “Ballata per Margherita”!

“Una personalità come quella di Margherita Hack lascia il segno nell’esperienza di chi l’ha frequentata, come noi, per quattro anni con lo spettacolo “L’anima della Terra vista dalle stelle”: una traccia profonda che affiora dai ricordi e si trasforma in una sorgente viva di stimoli e pensieri nuovi.”

“Ballata per Margherita” è lo spettacolo con cui Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori si propongono partendo proprio dalla straordinaria esperienza con l’astrofisica tracciandone il profilo attraverso ricordi, aneddoti, canzoni e racconti carichi di vita e di significato.

Cosa l’uomo ha raggiunto e cosa ha perso, spunti di riflessione sulla società che viviamo, suggestioni sul mistero della vita e della morte raccontati attraverso nuove composizioni musicali, suite strumentali e monologhi che ancora vedono il trio (in questo caso divenuto quartetto con la preziosa presenza di Pino Gulli alla batteria) misurarsi con la necessità costante di sentirsi attori consapevoli del proprio tempo.

“Buddha diceva: la vita è una cosa meravigliosa, ricorda qualcuno che hai amato e ringrazialo. Ricordare Margherita Hack è un atto dovuto e necessario per tutto quello che lei è stata, per la sua unicità, per la sua attitudine alla vita profonda e allo stesso tempo leggerissima, gioiosa, dissacrante coraggiosa e divertente, un’attitudine che ha marchiato a fuoco la nostra, per sempre.”