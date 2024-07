Immagini dal mondo – Il paese delle persone integre

Sarà presente il regista Christian Carmosino Mereu .

𝙄𝙇 𝙋𝘼𝙀𝙎𝙀 𝘿𝙀𝙇𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙍𝙎𝙊𝙉𝙀 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙂𝙍𝙀

Il 27 ottobre del 2014 il regista si trova a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, per realizzare un documentario. Suo malgrado si ritrova, con la camera accesa, nel bel mezzo dello scoppio delle proteste di piazza, alle quali l’esercito risponde con il fuoco. La causa dei tumulti sta nel fatto che il presidente Blaise Compaoré, già al potere da 27 anni, ha indetto un referendum che gli permetta la modifica di un articolo costituzionale per presentarsi alle successive elezioni e ottenere un altro mandato di 15 anni.

La popolazione reagisce con decisione a quel gesto di tirannia e per i quattro giorni successivi, anche per evitare il sequestro del girato, il regista non rientra alla base ma resta a seguire gli sviluppi. Filmando nelle strade, nota come molti rimpiangano il presidente precedente, Thomas Sankara, che si sospetta Compaoré abbia fatto assassinare nel 1987 per salire al potere.

Ufficiale dell’esercito, una volta nominato, è stato Sankara a cambiare il nome della nazione da Alto Volta a Burkina Faso che significa “il Paese delle persone integre”, a indicare un programma improntato a maggior giustizia sociale e competenza ai vertici. E ha lasciato in eredità un partito che lo realizzi.

⛈ In caso di maltempo la proiezione si terrà al chiuso.