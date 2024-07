JAM LIVE BAND

Per chi cerca una Band dove la voglia di ballare e l’energia sono al centro della festa, la risposta è una sola: JAM SHOCK BAND.

La Band, formata da Marco Mesemi, Andrea Lamberti, Daniele Quarto ed il corpo di ballo (due Ballerine), con un’esperienza

pluridecennale propone uno spettacolo energico, divertente e senza tempo, creato per far ballare tutti: dalla piazza alla discoteca, dal disco pub all’evento privato … senza limiti di età.

Con oltre 2000 date all’attivo nei locali e nelle piazze di tutto il Nord Italia (e non solo), grazie ad un’attenta accuratezza del suono che li rende unici e riconoscibili, i JAM offrono uno spettacolo senza eguali.

La band vi accompagnerà in un viaggio nella storia della musica Pop-Dance, dagli anni ’80, 90, 2000 fino alle hit dei

giorni nostri, in un dinamico spettacolo di luci e colori… Impossibile non ballare; impossibile non cantare; impossibile non divertirsi!