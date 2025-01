EVENTO SPECIALE PER FESTEGGIARE INSIEME L’EPIFANIA!

Ricordatevi di portare una calza, durante lo spettacolo potrebbe passare a trovarci la Befana!

LA FRECCIA AZZURRA – Fondazione AIDA

tratto dal romanzo di Gianni Rodari

con Annachiara Zanoli e Rossella Terragnolli

regia Catia Pongiluppi

scenografie, costumi e oggetti di scena Marlene Roncolato

La vigilia dell’Epifania è una notte magica per tutti i bambini che aspettano l’arrivo della Befana. Il povero Francesco rischia però di rimanere senza il giocattolo da lui tanto agognato, un trenino chiamato “La freccia azzurra”, così i giocattoli si ribellano alla vecchietta e in questa notte magica decidono di andare direttamente da Francesco.

Lo spettacolo è un omaggio al grande scrittore Gianni Rodari che va dritto al cuore. Sul palcoscenico un viaggio poetico nel mondo interiore di grandi e piccini che conduce gli spettatori lungo l’itinerario del sentimento stimolando l’immaginazione dei giovani spettatori con elementi fantastici e avventure coinvolgenti. Il linguaggio è semplice ma evocativo e incoraggia la riflessione sui temi della giustizia sociale.

🎟 INFO & BIGLIETTERIA:

📍 Inizio spettacolo ore 16.00 c/o Spazio Teatro Invito, Via U. Foscolo 42 – Lecco.

Biglietteria aperta al pubblico a partire dalle ore 15.00 – ritiro biglietti prenotati entro le ore 15.45

Prenotazione consigliata: prenotazioni@teatroinvito.it

Biglietto: 7€ dai 3 anni in su