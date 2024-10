Marcello Corti e la Banda sociale Meratese

presentano

Una storia musicale di Halloween per bambini

In una notte buia e tempestosa, un bambino cammina da solo in mezzo alla neve. Ancora non lo sa, ma sta per vivere una delle storie più emozionanti mai raccontate: paura e amicizia si intrecciano in una storia di Halloween di rara bellezza.

Torna Marcello Corti con la Banda Sociale Meratese per narrare una speciale storia di paura.

Indossate i vostri travestimenti per sfidare la paura!

Lo spettacolo sarà rappresentato