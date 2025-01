Danze e Letture per non dimenticare

Omaggio a tutte le vittime dell’Olocausto, di un tempo buio, in cui l’umanità ha visto crollare i suoi più alti valori. Attraverso danze di popoli martoriati, lettere e racconti vecchi e recenti, ripercorreremo i pensieri e i sentimenti di chi ha vissuto e ancora oggi, purtroppo vive una guerra.

Lo spettacolo ‘Passi di memoria’ vuole ricordare la tragedia del popolo di religione ebraica, sterminato nei campi di concentramento nazista, perseguitato e privato della dignità, insieme a Rom, Sinti, Omosessuali, persone con disabilità fisiche o mentali.

IRIDANZA in collaborazione con l’ARCA DI NOE, cercherà di dare voce a chi vive la paura e l’angoscia di un conflitto e a persone che non vedranno più la loro famiglia, perdendo sogni e speranze.

La danza collettiva viene proposta quale espressione di un linguaggio universale che non conosce frontiere e che, anche nei periodi più bui dell’umanità, ricorda a tutti quanto sia preziosa la vita.