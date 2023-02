Articolazioni temporo mandibolari. Queste sconosciute 

RUBRICA – ATM non è (solamente) l’Azienda Trasporti Milano.

Tutti noi abbiamo due Articolazioni Temporo Mandibolari.

Ne ignoriamo l’esistenza sino a quando non iniziano a far male. Magari dopo aver azzannato un hamburger sovradimensionato.

Non necessitano di un abbonamento annuale alla palestra. Come il pollice, che si dedica allo scrolling sui social, anche loro sono in continuo allenamento. Le utilizziamo per mangiare, parlare, sbadigliare, sorridere…

Muscoli, legamenti e tutte le strutture articolari possono dare problemi: i Disturbi Temporo Mandibolari.

I tre segni e sintomi tipici sono:

dolore;

limitazione articolare che spesso porta a blocchi in apertura o chiusura della bocca;

rumori articolari come click o crepitii.

Non allarmatevi! La presenza di questi ultimi è molto comune nelle persone asintomatiche. Quindi in assenza di dolore o blocco questi “effetti sonori” non significano nulla.

I Disturbi Temporo Mandibolari costituiscono un grave problema di salute pubblica: sono una delle principali fonti di dolore orofacciale cronico che interferisce con le attività quotidiane, gli aspetti psicosociali e la qualità della vita.

La valutazione e il trattamento spesso richiedono un approccio multidisciplinare: l’Odontoiatra, il Chirurgo maxillo-facciale, lo Psicoterapeuta e il Fisioterapista. Proprio il Fisioterapista in accesso diretto risulta di fondamentale importanza per una valutazione e uno screening di base dei pazienti. Grazie a protocolli basati sulle più recenti evidenze scientifiche può individuare correttamente chi necessita dell’intervento di un altro specialista oppure procedere con i migliori trattamenti per la risoluzione del problema.

Le opzioni terapeutiche più efficaci? Educazione, Terapia manuale ed esercizio terapeutico. In conclusione: siate ottimisti. E fate attenzione alle dimensioni degli hamburger!

Dott.ssa Claudia Miraglia & Dr. Renzo Alessandro Raimondi Fisioterapia, Osteopatia, Idrokinesiterapia

LECCO, FISIORUN.IT Via Martiri di Nassirya 23

MANDELLO DEL LARIO, Studi Medici Via Dante Alighieri 35,

www.fisiorun.it

fisiorun.it@gmail.com

Tel: 0341.080813

ARTICOLI PRECEDENTI

11 gennaio – Fisio Online. Buoni propositi di salute

2022

30 Novembre – Fisio Online. Ho una spina calcaneare: devo preoccuparmi?

17 Ottobre – Fisio Online. Niente sport … C’e’ da studiare!

2021

19 Settembre – La scarpa per il runner principiante

14 Luglio – Fisio Online. Il piede piatto è un problema?

3 Maggio – Fisio Online. Voglio iniziare a correre. Consigli utili per cominciare

6 Aprile – Fisio online. Corsa e reggiseno…

14 Febbraio – Fisio Online. Corsa all’aria aperta o sul tapis roulant?

2020

24 Dicembre – Fisio Online. Buon Natale, in Salute

14 Novembre – Fisio Online. Attività motoria lontano da casa solo se…

19 Ottobre – Fisio Online. La corsa dopo il parto, istruzioni per l’uso

2 Settembre – Fisio Online. Gravidanza e corsa

23 Luglio – Fisio online. Il Covid-19 avrebbe ucciso lo stesso numero di persone 50 anni fa?

2 Maggio – Fisio Online. Sceriffo da balcone #iorestoacasa

7 Aprile – Fisio Online. Nemici (in)visibili: solo la Medicina cura la malattia

19 Marzo – Fisio Online. #IORES(IS)TOA CASA Manuale per sopravvivere al Covid19 (e pure dopo)

24 Febbraio – Fisio Online. Come vivere meglio e più a lungo

2019

24 Dicembre – Fisio Online. Buon Natale in Salute

25 Novembre – Fisio Online. Distorsione? Strappo? Peace and Love

04 Novembre – Fisio Online. Tumore al seno: fisioterapia, esercizio e prevenzione

30 Settembre – Fisio Online. Il Dolore Cronico

21 Giugno – Fisio Online. La notte prima … della Monza Resegone

29 maggio – Fisio Online. Manuale di sopravvivenza per i Resegupper’s Lover. 2^ Parte

24 maggio – Fisio Online. Manuale di sopravvivenza per i Resegupper’s Lover. 1^ Parte

13 maggio – Fisio Online. La corsa non fa male alle ginocchia

20 marzo – Fisio Online. Denti e postura, medical business?

11 febbraio – Fisio Online. Spalare la neve in sicurezza

12 gennaio – Fisio Online. Come scegliere la scarpa giusta per correre?

2018

27 novembre – Fisio Online. Non posso correre: ho mal di schiena

12 ottobre – Fisio Online. La dura guerra contro la “postura scorretta” inizia in tenera età

30 agosto – Fisio Online. Lo sport (troppo) può nuocere alla salute (mentale)

29 maggio – Fisio Online. I 10 “Comandamenti” del resegupper

28 marzo – Fisio Online. Mal di schiena: il mito della postura perfetta e della sedia migliore

10 gennaio – Fisio Online. Corsa: miglior modo per dimagrire e falsi miti da sfatare

20 novembre – Fisio Online. Qual’è la scarpa ideale per un bambino

8 settembre – Fisio Online. Bambini e sport: prima regola divertirsi

29 luglio – Fisio Oline. Consigli semiseri alla vigilia del Giir di Mont

20 aprile – Fisio online. Quale cuscino per dormire meglio?

9 marzo – Fisio online. Cambiamenti meteo e dolori articolari: c’è veramente relazione?

1 febbraio – Fisio online. Alcuni consigli prima di inforcare gli sci

10 gennaio – Fisio Online. Dopo la vacanza guerra alla panza e non trovate scuse!

14 dicembre – Fisio online. Mal di schiena, Atto III, i falsi miti

26 ottobre – Fisio Online. L’eterno dilemma delle donne: tacchi si o no?

14 settembre – Fisio Online. Mal di schiena atto ­I­I: il peso della cu­ltura

24 agosto – Fisio Online. Mal di schiena Atto I: la psicosi d’esame

1 agosto – Fisio Online. Aria condizionata e cervicalgia: storia ­d­i una relazione mai nata