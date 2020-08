Frana a Vercana: chiusa la strada Regina

La frana si è verificata questa mattina, sabato

Vigili del Fuoco al lavoro tra Dongo, Gravedona, Vercana e Domaso

VERCANA – E’ chiusa a causa di una frana la strada Regina all’altezza del Comune di Vercana, tra Domaso e Gera Lario. Da questa mattina, sabato, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per via di una serie di allagamenti, smottamenti e movimenti di terra che hanno interessato in particolar modo i Comuni di Dongo, Gravedona, Vercana e Domaso sull’Alto Lario. Purtroppo il maltempo continuerà per tutta la giornata di oggi, sabato e di domani, domenica.