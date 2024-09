Incendio in un magazzino a Milano, morti tre giovani

Tutte e tre le vittime erano di origini cinesi

MILANO – Tre giovani, una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 19 e un altro di 24, hanno perso la vita in un tragico incendio divampato la scorsa notte in un magazzino situato al civico 3 di via Ermenegildo Cantoni, nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Le vittime, tutte di nazionalità cinese, si erano rifugiate nel bagno al piano terra nel tentativo disperato di sfuggire alle fiamme. Tuttavia, il fumo denso non ha lasciato loro scampo, causando la morte per asfissia. Uno dei ragazzi è stato ritrovato ancora in pigiama, testimoniando la rapidità con cui si è sviluppato l’incendio.

L’incendio è scoppiato intorno alle 23 e ha coinvolto un ex capannone che oggi ospita la Wang Sas, un’azienda d’interni, utilizzato come showroom su più piani. Sul posto sono intervenuti in forze i Vigili del Fuoco, il personale del 118, i Carabinieri e la Protezione Civile del Comune, tutti impegnati nelle operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme.

Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, ma le prime ipotesi non escludono la possibilità di un’origine dolosa. Gli inquirenti stanno esaminando la scena per cercare elementi utili a ricostruire quanto accaduto.