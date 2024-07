Montemezzo. Incidente con il parapendio, morto un sessantenne

La vela, con due occupanti, si è schiantata al suolo dopo il decollo

Fuori pericolo il secondo passeggero, un giovane di 27 anni

MONTEMEZZO – Tragico incidente con il parapendio, nel pomeriggio di oggi (31 luglio) a Montemezzo, comune dell’alto lago in provincia di Como. Secondo una prima ricostruzione il parapendio con a bordo due persone si è schiantato al suolo nei momenti successivi alla fase di decollo. La dinamica è ancora da precisare ma i due, dopo essere inciampati su un sasso, siano scivolati rovinosamente sul pendio erboso.

Uno dei due passeggeri, un uomo di 60 anni, è morto, mentre l’altro, un giovane di 27 anni, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Gravedona. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita pur riportando ferite alla schiena e alle braccia.

Il tempestivo intervento è stato eseguito dall’elisoccorso di Sondrio in collaborazione con il Soccorso Alpino. Anche i Vigili del Fuoco volontari di Dongo e i Vigili del Fuoco da Como e Sondrio sono intervenuti sul posto ma purtroppo, per il 60enne, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.