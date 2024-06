Stazione di Varenna: “Una proposta per la gestione dei viaggiatori”

VARENNA – Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

leggo spesso il problema della presenza eccezionale di viaggiatori alla stazione di Varenna – Perledo -Esino.

Penso si possa risolvere organizzando il movimento viaggiatori come attualmente avviene nelle “Grandi Stazioni”: si prevedono solo due aperture controllate, una per chi arriva e una per chi parte.

Quindi a Varenna proporrei di transennare i due ingressi a destra e a sinistra della stazione tenendo i passeggeri sulla piazza antistante. All’arrivo del treno si convoglieranno in uscita coloro che scendono dal treno e in entrata (dalla parte opposta) chi dovrà salire sul treno. I due flussi non si toccheranno né si incroceranno e non creeranno quel pericolo e grande confusione che attualmente avviene, considerando l’esiguità delle due banchine.

Propongo l’Uscita dalla parte sinistra e l’Entrata dalla parte destra, per intenderci dalla parte dell’Agenzia Viaggi. Credo che due controllori basteranno per coordinare il movimento passeggeri nei momenti di massima presenza. Sul piazzale antistante basterà esporre due cartelli significativi e informativi: Entrata e Uscita.

Spero sia utile questa mia considerazione frutto anche dei moltissimi viaggi che ho l’occasione di fare e che mi permettono di confrontare i vari modi di gestire le stazioni.

Cordialmente,

Liù Lamperti