50° Cerro Torre. “Patagonia ieri e oggi”, conferenza e mostra con i Ragni

Sabato 4 maggio alle ore 21 una serata alla Camera di Commercio

A Palazzo Paure la mostra che racconta 70 anni di alpinismo e esplorazione alla “fine del mondo”

LECCO – Proseguono gli appuntamenti organizzati nell’ambito della celebrazioni del 50° anniversario della storica prima salita della parete Ovest del Cerro Torre da parte della spedizione “Città di Lecco” del 1974. L’appuntamento è per sabato 4 maggio dove saranno protagonisti i Ragni della Grignetta, con la conferenza che prenderà il via alle ore 21 presso l’auditorium della Camera di Commercio (via Tonale 28/30) a Lecco.

L’incontro, a ingresso libero, ripercorrerà la storia delle più grandi avventure del sodalizio, mettendo in evidenza i cambiamenti e le evoluzioni della scalata fra le montagne all’estremo sud della cordigliera andina dai tempi esplorativi della prima salita della parete ovest del Torre a oggi. Nel corso dell’appuntamento il giornalista e scrittore Serafino Ripamonti ripercorrerà la storia delle spedizioni patagoniche dei Ragni dalle origini fino agli anni Settanta, mentre i nuovi protagonisti dell’alpinismo dei Ragni (fra gli altri Giovanni Ongaro, Matteo Della Bordella, Luca Schiera, Matteo De Zaiacomo e Dimitri Anghileri) racconteranno dal vivo la loro Patagonia.

Un altro appuntamento è per venerdì 10 maggio alle ore 17, sempre a Lecco, dove verrà inaugurata, al piano terra del Palazzo delle Paure di piazza XX Settembre, la mostra “Patagonia ieri e oggi“, sempre a cura dei Ragni della Grignetta. L’allestimento, che consta di venti pannelli composti da brevi testi esplicativi e grandi e suggestive immagini fotografiche, disegnerà una panoramica su alcune delle più significative spedizioni cui hanno preso parte i Maglioni Rossi, da quella che vide Carlo Mauri raggiungere la cima del Monte Sarmiento nel 1956, alla via aperta in stile alpino sulla parete est del Cerro Torre da Matteo Della Bordella, David Bacci e Matteo De Zaiacomo, nel 2022. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino a domenica 26 maggio, con i seguenti orari: lunedì chiuso, martedì dalle ore 10 alle ore 14, da mercoledì a domenica dalle ore 10 alle ore 18.

Le celebrazioni per il 50esimo anniversario della prima salita della parete ovest del Cerro Torre sono organizzate dalla cordata di enti e istituzioni locali guidata dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino come ente capofila e costituita dai Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario, in collaborazione con Confcommercio Lecco, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Como – Lecco, Provincia di Lecco, CAI Lecco sezione “Riccardo Cassin”, Gruppo Ragni della Grignetta, Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma, UOEI sezione di Lecco e Fondazione Riccardo Cassin.