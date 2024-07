Addio ai new jersey: in via Digione e in Piazza Manzoni arrivano le rotonde definitive

I lavori per la costruzione delle due rotatorie inizieranno il 29 luglio

LECCO – ‘Addio’ ai new jersey bianchi e rossi, in via Dante/via Digione e in Piazza Manzoni arrivano le rotonde definitive. Ad annunciarlo il sindaco Mauro Gattinoni nella sua newsletter settimanale dedicata a quella che è stata ribattezza ‘estate dei cantieri’.

“Il 29 luglio inizieranno i lavori di costruzione in via definitiva delle due rotonde, per i quali abbiamo ricevuto un sostanzioso contributo da parte di Regione Lombardia pari a 250 mila euro” ha ricordato il sindaco.”Per i nostalgici dei jersey, nessun timore: nella stessa settimana installeremo una nuova rotonda provvisoria all’incrocio tra via Parini, via Grassi e via Palestro. Lo facciamo ora per permettere l’installazione del cantiere del teleriscaldamento su via Volta/Largo Montenero”.

Si tratta del primo intervento parte del più ampio progetto di rivoluzione viabilistica che interesserà l’area di Largo Montenegro per decongestionarla dal traffico, annunciato lo scorso aprile dall’amministrazione comunale (leggi qui).

Passando agli altri cantieri, ecco l’elenco di quelli in corso, di quelli pronti a partire e di quelli che inizieranno al rientro dalle vacanze: “Una volta l’estate era tempo di vacanza: per Lecco, quest’anno, è invece tempo di cantieri – scrive Gattinoni – per questo, sul quaderno delle (non) vacanze estive ho preso nota dei compiti che stiamo già svolgendo per i quali ci eravamo presi chiari impegni fin dall’inizio dell’anno”.

Cantieri (principali) attualmente in corso

– Teleriscaldamento: 4 cantieri in contemporanea (via Amendola, via Sassi, via Dante, via Badoni)

– “La Piccola”: riqualificazione dei magazzini ferroviari

– Lungolago: nuova passeggiata, ciclabile, arredo urbano, illuminazione e infrastrutture

– Scuola elementare “Carducci”: a Castello, completamente ristrutturata, efficientamento energetico, nuova palestra. Pronta per settembre

– Costruzione del nuovo asilo nido a Bonacina

– Due parchi cittadini in riqualificazione (via Sora, piazza V Alpini) e uno completamente nuovo (via Frà Galdino)

– Ponte di Malavedo: nuovi attraversamenti pedonali sul fiume Gerenzone. Questa settimana sono iniziati gli interventi di palificazione

– Via Solferino: costruzione nuovi marciapiedi, aperura di aiuole/verde attorno ai fusti dei tigli, riasfaltatura

– Raddoppio della ciclo-pedonale a lago nel tratto Rivabella-Bione

– Nuovo gattile e Oasi Felina nel Parco di Villa Guzzi

Cantieri in partenza nelle prossime due settimane

– 22 luglio, Villa Manzoni: inizio del restauro e riqualificazione della nostra grande villa-museo e delle vicine scuderie come spazio espositivo di pregio

– 29 luglio, le rotonde: Costruzione in via definitiva delle due rotonde di via Dante e Piazza Manzoni. Installazione di una nuova rotonda provvisoria all’incrocio tra via Parini, via Grassi e via Palestro. Perché proprio ora? Per permettere l’installazione del cantiere del teleriscaldamento su via Volta/largo Montenero.

Cantieri al rientro delle ferie (altri 13,5 milioni di lavori)

– Biblioteca civica di via Bovara: abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità

– Teatro della Società: secondo e conclusivo lotto di lavori che porterà alla riapertura del teatro nella seconda metà del 2025

– Funivia dei Piani d’Erna: riqualificazione delle stazioni a monte e a valle

– Scuola elementare “De Amicis”: completa ristrutturazione in due anni, con nuove aule didattiche, biblioteca, spazio per lingue, musica, attività fisica; attivazione dell’indirizzo montessoriano (già da quest’anno) e accorpamento con la scuola per l’infanzia “Damiano Chiesa”