Chiusure sulla nuova Lecco-Ballabio, Anas accoglie le richieste del sindaco Bussola

Da lunedì 9 settembre fermo temporaneo dei veicoli solo in salita e mediante un semaforo

Per chi scende ci sarà la presenza di movieri per segnalare la situazione di potenziale pericolo

BALLABIO – A seguito delle richieste del sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola rispetto alle chiusure a singhiozzo sulla nuova Lecco-Ballabio, situazione che stava creando disagi al traffico, Anas ha ripensato la viabilità lungo la SS36Racc e ha sospeso le chiusure in discesa, effettuate recentemente presso la rotonda di Ballabio.

Vengono quindi accolte le istanze del Comune di Ballabio che, nei giorni scorsi, aveva presentato formale richiesta di una nuova valutazione. A partire da lunedì 9 settembre, pertanto, la gestione dei mezzi di cantiere verrà modificata in modo da ridurre i disagi per la circolazione stradale mediante istituzione di un fermo temporaneo dei veicoli, mediante semaforo, solo per i mezzi in salita verso Ballabio, mentre per quelli in discesa verso Lecco non ci saranno più limitazioni di sorta ma è prevista solo la presenza di movieri per segnalare la situazione di potenziale pericolo.

“Sono molto soddisfatto di questa nuova soluzione trovata da Anas – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – perché ritengo che vada nella giusta direzione per limitare i disagi per tutti gli automobilisti. Ringrazio per l’interessamento anche gli enti sovraordinati Regione e Provincia, nelle persone del Sottosegretario Regionale Mauro Piazza e del Vice Presidente Mattia Micheli, grazie a cui è stato possibile aprire un filo diretto con l’ing. Nicola Prisco, Capo Dipartimento Anas di Regione Lombardia.”

In conclusione: per i mezzi in salita lungo la SS36Racc il fermo continuerà ad avvenire mediante impianto semaforico presso il cantiere, mentre per i mezzi in discesa non ci saranno più limitazioni e terminano così le chiusure a singhiozzo che hanno caratterizzato le ultime settimane.