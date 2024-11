Di corsa per dire no alla violenza sulle donne, in 350 alla Women in Run

La terza edizione dell’iniziativa questa mattina, domenica 24 novembre

Di corsa con lo slogan #insiemeèpiùbello

LECCO – Di corsa per dire no alla violenza sulle donne. La terza edizione di Women in Run ha radunato circa 350 persone questa mattina, domenica 24 novembre, presso il piazzale Riccardo Cassin alla Piccola, per la manifestazione ludico sportiva a passo libero nata con l’obiettivo di sensibilizzare sulla violenza di genere. Tre i percorsi possibili per gli iscritti, da 8, 14 e 17 km.

#insiemeèpiùbello lo slogan dell’iniziativa, sostenuta da tante realtà del territorio e patrocinata dal Comune di Lecco. Nonostante il vento e le temperature oramai invernali in tanti hanno deciso di prendere parte alla manifestazione: prima del via, avvenuto puntuale alle 9.30, si è esibito in alcuni canti il Coro Ana (Associazione Nazionale Alpini) dell’Adda di Calolzio.

Quindi sono intervenuti i rappresentanti di alcune delle associazioni presenti, tra cui Amalia Bonfanti dell’Associazione L’Altra Metà del Cielo di Merate a cui sarà devoluto il provento della manifestazione. “Ci occupiamo di donne vittime di violenza e abbiamo anche le case di prima accoglienza per ospitare donne e figli che rischiano la vita. E’ un problema ancora grande, ce lo dicono i numeri, ma insieme possiamo fare tanto, a partire dall’informazione. Grazie per questa iniziativa” il suo commento.

Proprio domani, 25 novembre, si celebrerà la Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne: Women in Run è solo uno degli eventi del ricchissimo calendario messo a punto nell’ambito delle associazioni e realtà coinvolte nella rete STAR (Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete). CLICCA QUI PER TUTTE LE INIZIATIVE

