Gli Alpini Pizzo D’Erna festeggiano 70 anni, grande sfilata per le vie di Bonacina

Un traguardo importante per il gruppo guidato da Alessandro Briacca

“Oggi siamo qui, sotto la nostra croce che brilla dal Pizzo d’Erna, voluta per testimoniare il valore alpino”

LECCO – Il Gruppo Alpini Pizzo d’Erna di Bonacina ha festeggiato stamattina, domenica 7 luglio, il 70° anniversario di fondazione. Un traguardo importante per il gruppo guidato da Alessandro Briacca che ha voluto celebrarlo con i gruppi alpini della città e del territorio, con gli amici del Gruppo Alpini Monte Pasubio – Torrebelvicino, con le autorità locali e soprattutto con la cittadinanza che ha applaudito il passaggio della sfilata lungo le strade del rione vestite dal tricolore.

“Oggi ci troviamo a festeggiare 70 anni della nostra storia proprio qui, sotto la nostra croce che brilla dal Pizzo d’Erna – ha detto il capogruppo Alessandro Briacca -. Croce che i nostri avi, e due miei predecessori, hanno voluto a ricordo di chi è andato avanti e per testimoniare il valore alpino. Valore alpino che, appena due mesi fa, ho potuto toccare con mano a Vicenza, città che ci ha accolto e abbracciati facendoci vivere l’adunata dei record. Spero, insieme al mio Consiglio, di riuscire a trasmettere questo valore alpino con questa festa”.

La sfilata è partita da via Movedo, in testa il gonfalone della Città di Lecco, seguito dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di San Giovanni, quindi il vessillo della sezione di Lecco, quello del gruppo Monte Pasubio della sezione di Vicenza e i gagliardetti dei gruppi. A chiudere la sfilata lo striscione del gruppo Amici di Lecco, a testimonianza di quando gli alpini sono vicini a tutte le realtà sociali e alle associazioni del territorio.

La sfilata ha fatto tappa davanti alla sede degli Alpini per l’Alzabandiera e l’Inno Nazionale, mentre davanti a quella che un tempo fu la Trattoria Alpina (lo stabile all’angolo tra via Piloni e via Timavo dove nel 1954 venne fondato ufficialmente il gruppo) è stato consegnato un omaggio floreale. La sfilata ha poi proseguito il suo tragitto verso la chiesa di Bonacina dove, dopo la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, ci sono stati i discorsi delle autorità.

Presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il consigliere regionale lecchese Gianmario Fragomeli (quest’ultimo ha portato anche i saluti del collega Giacomo Zamperini): “Qui c’è la parte più bella della nostra comunità: la grande famiglia alpina unita – hanno detto -. A voi va il nostro grazie per tutto quello che fate, per la vostra presenza e per i valori che incarnate e continuate a portare avanti”.

Dopo un saluto allo storico capogruppo Maurizio Briacca, papà dell’attuale capogruppo Alessandro Briacca, anche il presidente della Sezione ANA di Lecco Emiliano Invernizzi ha fatto gli auguri al Gruppo Pizzo d’Erna: “I molti ringraziamenti che abbiamo ricevuto oggi ci ricordano le responsabilità che abbiamo come alpini – ha detto -. Ma siamo noi che dobbiamo ringraziare per la collaborazione e la possibilità di continuare a portare avanti quei valori che ci sono stati trasmessi da chi ci ha preceduto”.

La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa cantata dal Coro Tridentina che, già nella serata di sabato, era stato protagonista di un applauditissimo concerto insieme al Coro Grigna di Lecco. Dopo la cerimonia ufficiale non poteva mancare un brindisi con l’augurio che il gruppo continui il suo impegno per molti anni ancora.

1 di 103

Le foto del concerto del sabato sera a cura di Giancarlo Airoldi