Influenza, a Castello al via le vaccinazioni nella Sala Civica

L’ambulatorio, allestito da sette medici di medicina generale, sarà attivo fino alla prima settimana di novembre

LECCO – E’ operativo da oggi, martedì 15 ottobre, l’ambulatorio per la somministrazione gratuita della vaccinazione antinfluenzale nei pazienti over 60, fragili e con patologie, da parte di un gruppo di medici di medicina generale lecchesi. Sede della campagna è, come oramai da diversi anni a questa parte, la Sala Civica di via Seminario messa a disposizione dal Comune di Lecco.

Ad alternarsi, a turni, sette medici (dott. Stefano Rossi, dott. Slvio Carrera, dott. Umberto Cantù, dott. Stefano Basessi, dott.ssa Livia Pontiggia, dott.ssa Francesca Leonardi e dott. Jacopo Villa), che vaccineranno, a testa, oltre un centinaio di pazienti al giorno da oggi fino alla prima settimana di novembre.

La campagna antinfluenzale 2024-2025 in Lombardia ha preso il via a inizio ottobre, fino al 4 novembre potranno vaccinarsi gratuitamente le seguenti categorie: donne in gravidanza (qualsiasi trimestre) e nel postpartum (sei settimane successive al parto), over 60, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, pazienti fragili per status o patologia, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, medici, personale sanitario, personale scolastico e le forze di Polizia. Dal 4 novembre, la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione, con l’obiettivo di proteggere i cittadini dalle infezioni stagionali, in particolare influenzali.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per gli over 60 e le categorie a rischio, come ricordano i medici: “L’influenza può presentare complicanze anche gravi, vaccinarsi è fondamentale per prevenirle – spiegano le dottoresse Pontiggia e Leonardi – quest’anno abbiamo un numero più elevato di richieste, ricordiamo che la vaccinazione va prenotata chiamando il proprio medico di medicina generale, il centro vaccinale o anche in farmacia”. Ai pazienti over 65 poli-patologici è consigliata anche la vaccinazione contro lo Pneumococco, un batterio responsabile delle polmoniti.

L’ambulatorio di via Seminario sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19.

“Il picco dell’influenza sarà più avanti nella stagione invernale ma alcune forme sono già in circolazione, questi mesi sono i più delicati e proteggersi è fondamentale” concludono i medici.