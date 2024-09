Nuovo anno scolastico, 159 docenti assunti a tempo indeterminato

Il quadro alla vigilia dell’inizio delle scuole

“Pressoché concluse e le procedure di assunzione di nuovo personale della scuola gestite dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco”

LECCO – Procedono le operazioni di reclutamento del personale della scuola nella provincia di Lecco. Alla vigilia dell’inizio delle lezioni il totale delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente a Lecco è di 159 unità. In particolare, sono state complessivamente 53 le assunzioni da graduatorie di merito finalizzate al ruolo. I dati arrivano dall’Ufficio Scolastico Territoriale.

I posti di sostegno residuati dalle ordinarie immissioni in ruolo, infatti, sono stati assegnati, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Sono state 427 le assunzioni di personale docente da GPS I fascia sostegno: 33 riferite alla Scuola dell’Infanzia, 196 riferite alla Scuola Primaria, 107 alla Secondaria di I grado e 91 alla Secondaria di II grado.

Gli ulteriori posti, in totale 72, residuati all’esito della procedura appena citata, sono stati assegnati mediante la cosiddetta “call veloce”, finalizzata all’assunzione in regione diversa da quella di pertinenza delle graduatorie in cui i partecipanti risultano inclusi. Il totale delle nomine a tempo determinato da graduatorie provinciali per le supplenze è pari a 895.

Per quanto riguarda il personale amministrativo e ausiliario, sono 54 le assunzioni a tempo indeterminato e 201 quelle a tempo determinato. Le operazioni in parola si sono svolte e proseguono a ritmo serrato. Il personale dell’Ufficio ha assicurato nel corso dell’estate il massimo impegno per consentire tempestivamente il regolare avvio dell’anno scolastico.

Il dirigente dell’Ufficio VII, prof. Adamo Castelnuovo, ha espresso “viva soddisfazione per la sollecitudine manifestata da tutto il personale dell’Ufficio Scolastico di Lecco al fine di assicurare la puntualità delle operazioni di reclutamento, nonché il sostegno alle numerose richieste di assistenza che quotidianamente pervengono da parte del personale docente, amministrativo e ausiliario.” Nel contempo, il Dirigente Castelnuovo ha manifestato la propria gratitudine nei confronti di tutto il personale dell’Ufficio e delle organizzazioni sindacali di categoria per il loro contributo fattivo al buon esito delle operazioni. Il Provveditore ha quindi salutato tutta la comunità scolastica, le Istituzioni, gli studenti e le loro famiglie, augurando un sereno inizio del nuovo anno scolastico.