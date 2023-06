Oggi Foggia-Lecco, l’appello ai negozianti: “Mettete il bluceleste in vetrina”

Stasera a Foggia la gara di andata della finalissima dei playoff. Domenica il ritorno allo stadio di Lecco

Il presidente del Consiglio Comunale: “Coloriamo la città di bluceleste”

LECCO – Mancano pochissime ore ormai all’attesissima sfida che la Calcio Lecco affronterà allo stadio Pino Zaccheria di Foggia: l’andata di finale dei playoff che potrebbe portare la società lecchese a varcare di nuovo la Serie B dopo mezzo secolo.

L’appuntamento è questa sera alle 21.30 e sarà possibile seguire la partita direttamente da casa, grazie alla diretta che trasmetterà Rai 2 ma per l’occasione sono stati allestiti dei maxischermo sia a Lecco, nell’area della Piccola, che a Molteno al parco di Villa Rosa. Il ritorno, invece, il Lecco se lo giocherà in casa, domenica, allo Stadio Rigamonti Ceppi.

Grande è dunque l’attesa e mai come in passato ora la città è vicina alla sua squadra per accompagnarla in questo sogno. “Coloriamo la città di bluceleste – è l’invio che ieri sera ha voluto fare il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Nigriello, e rivolto in modo particolare ai negozianti – se possibile, chiediamo di esporre in vetrina qualcosa di bluceleste per far sentire la vicinanza alla squadra”.

Un invito condiviso con Corrado Valsecchi, consigliere di Appello per Lecco: “E’ la partita più importante dell’anno – ha proseguito Nigriello – non succede, ma se succede è qualcosa di bello”.

Il Comune dà l’esempio e all’esterno del municipio è oggi ben visibile il bluceleste alle finestre di Palazzo Bovara.