Ponte di Malavedo, al via le indagini per le nuove passerelle pedonali

L’intervento ha un costo previsto di circa 300 mila euro

E’ prevista la sostituzione delle attuali passerelle, con strutture nuove in corten

LECCO – Sono iniziate le indagini diagnostiche per l’installazione delle nuove passerelle di corso Monte Santo di Malavedo. Il progetto, dal valore di circa 300 mila euro, era stato presentato lo scorso marzo in commissione a Palazzo Bovara e si aggiunge ai cantieri estivi in programma in città.

I risultati delle indagini effettuate saranno recepiti dal progettista nel progetto esecutivo che prevede, nello specifico, la demolizione delle vecchie passerelle, la costruzione di nuove passerelle in corten con struttura autoportante, l’innesto della passerella a monte con la passerella sopra il Gerenzone (a oggi inutilizzata e in disuso), la totale riqualificazione dell’area.

La larghezza delle passerelle sarà più grande delle attuali ma è comunque limitata dal contesto, 80 centimetri per la passerella a valle e 150 per quella a monte.