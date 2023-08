L’estate dei cantieri a Lecco: 9.5 milioni per scuole, sicurezza e grandi opere

Diversi i cantieri attivi in città in questi mesi estivi

L’assessore: “Chiedo ai cittadini di essere tolleranti in ottica dei benefici futuri”

LECCO – La rete del teleriscaldamento, i restauri al Teatro, il Bione e la Piccola. E’ l’estate dei cantieri a Lecco: sfruttando il periodo di vacanza nelle scuole e il traffico decisamente calmierato dalle ferie in diverse aree della città è stato dato il via ai lavori. E il valore dei cantieri riflette l’importanza delle opere: oltre 9.5 milioni di euro.

“Gli interventi in corso sono tanti e diversi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Maria Sacchi – da quelli più grandi legati in parte al Pnrr – come alla Piccola – a quelli più piccoli. La manutenzione degli immobili comunali è una priorità sin dall’insediamento della nostra Amministrazione, ci siamo attivati perchè si tratti di interventi ordinari laddove necessari e perchè non si arrivi a dover fare sistemazioni straordinarie”, continua l’assessore.

Il focus è soprattutto sulle scuole, con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle vicinanze degli istituti, che si somma al controllo degli infissi e la pulizia dei pluviali in tutti i plessi in vista dell’autunno. “Sicuramenti i cantieri che interessano le strade sono quelli che arrecano maggior disturbo – prosegue l’assessore Sacchi – abbiamo cercato di concentrarli in questi mesi estivi. La richiesta ai cittadini è di tollerare il temporaneo ‘fastidio’ che potrebbe esserci in ottica dei benefici che ci saranno in futuro. Dopotutto senza cantieri la crescita della città in termini di opere sarebbe ferma”.

L’impegno di spesa è considerevole: tra risorse dalle casse di Palazzo Bovara, fondi regionali e finanziamenti europei dal Pnrr si arriva a 9.517.000 euro.

Il dettaglio dei cantieri attivi

LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARAPETTO DI VIA PADRE GEMELLI – Sono iniziati il 1° agosto i lavori per la messa in sicurezza del parapetto in via Padre Gemelli. L’intervento – per un costo di 55.000 euro – prevede la rimozione dell’attuale sostegno e il successivo adeguamento del basamento per la posa del nuovo parapetto. Ciò consentirà il deflusso pedonale in maggiore sicurezza per gli studenti della scuola Torri Tarelli. La fine dei lavori è prevista entro la riapertura delle scuole.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTTRAVERSAMENI PEDONALI SCOLASTICI – Sono diversi gli attraversamenti pedonali vicini alle scuole che verranno messi in sicurezza. Verranno sistemate le strisce delle scuole Primarie Oberdan, via Tonio da Belledo; Toti, via Zelioli; Carducci, piazza Carducci; S. Stefano, via Ca’ Rossa e via De Gasperi; Nazario Sauro, viale Lombardia; Diaz, corso Monte Santo e Battisti, viale Montegrappa. Gli interventi si diversificano per tipologia: con apposizione di una speciale e più chiara segnaletica orizzontale, l’allargamento marciapiedi, realizzazione castellane e posa di cuscini berlinesi. Inizieranno nell’ultima decade di agosto, a partire dagli attraversamenti più critici – il cronoprogramma è ancora da definire. I lavori hanno un costo totale di 99.000 euro stanziati da Palazzo Bovara.

ASILO NIDO ARCA DI NOE’ – Iniziati a luglio, termineranno a fine agosto i lavori di rinforzo statico locale su alcuni elementi strutturali dell’edificio in via Adamello, che ospita l’asilo Arca di Noè. I lavori – dal costo di 327.000 euro, risorse comunali – stanno seguendo il cronoprogramma.

VILLA GOMES – Sono, invece, già stati ultimati i lavori di restauro dell’affresco sul soffitto dello scalone di Villa Gomes, che hanno seguito l’intervento di restauro delle due statue in gesso dei protagonisti dell’opera Il Guarany di Antonio Carlos Gomes, avvenuta in primavera. Intervento costato 19.000 euro di risorse comunali.

RELAMPING SCUOLA SECONDARIA I GRADO STOPPANI E PRIMARIA NAZARIO SAURO – Si è già aperto anche il cantiero presso la scuola media Stoppani per il completo relamping dell’edificio, con la sostituzione di tutte le vecchie lampade al neon con nuovi corpi illuminanti a led e lampade di emergenza. Si proseguirà poi alla primaria Nazario Sauro. La fine dei lavori è prevista entro l’inizio dell’anno scolastico. L’intervento è finanziato dal Pnrr con un investimento di 130.000 euro.

CENTRO CIVICO PERTINI – Sono già in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria al centro civico di Germanedo – il costo è pari a 237.000 euro e si tratta di risorse del comune. A seguito degli interventi di manutenzione sulla copertura dell’edificio (nel 2021) e di rimozione del vinil-amianto (estate 2022) grazie alla vittoria di un bando regionale, quest’anno il focus è sugli interni: con il rifacimento di tutti i blocchi bagni, la sostituzione della pavimentazione non oggetto di bonifica, l’efficientamento energetico delle luci con il relamping a led e i lavori di adeguamento e riqualificazione dell’auditorium che verrà restituito alla comunità.

PLAYGROUND GERMANEDO – E’ agli sgoccioli la riqualificazione del parco di Germanedo – un intervento da 210.000 euro, di cui 150.000 finanziati dalla Regione attraverso il bando Sport Outdoor. I lavori hanno subito dei rallentamenti a causa del rifacimento della rete dei sottoservizi per lo scarico delle acque meteoriche, dopo l’analisi effettuate con le sonde nei canali, che hanno evidenziato pozzetti e canali occlusi dagli apparati radicali delle piante. Si sono registrati inoltre forti ritardi sulla consegna delle attrezzature sportive a corredo dal parco dedicato al parkour e allo skateboard. In questi giorni è in corso la resinatura del campo da basket e, a seguire, le ultimazioni estetiche dei percorsi. Sono già posizionate da maggio scorso le panchine e due rastrelliere per le biciclette. Installata anche una fontana, che prima era mancante. Meteo permettendo, la fine dei lavori è prevista nei primi giorni di settembre.

RIQUALIFICAZIONI DEI MAGAZZINI ALLA PICCOLA – Il cantiere da 4.395.000 euro

è finanziato per 2.713.000 grazie ai fondi europei del Pnrr, nell’ultimo sopralluogo con l’architetto Sintini, della Soprintendenza, sono stati discussi molteplici aspetti relativi ai lavori.



– Facciata vetrata lato nord (via Amendola): la Soprintendenza chiede, come da parere espresso, che venga previsto “un sistema di oscuramento della parete vetrata, anche mobile o parziale e che riprenda la tecnologia costruttiva dei frangisole, in modo da ridurre la presenza del grande vuoto della facciata che appare non confacente al contesto urbano su cui affaccia”.

– Pavimentazione in pietra: le porzioni esistenti sono da conservare sia sull’esterno che all’interno. Sono presenti poi diverse lastre di pavimentazione rotte e mancanti, e in numerosi punti sono state eseguite delle sigillature con materiale vario (asfalto e malta). Le lastre saranno campionate, in modo tale da poter riutilizzare le lastre che saranno rimosse nei nuovi blocchi di servizi magazzini nord, dove sono previste nuove e diverse pavimentazioni.

– Campionatura ciclo restauro facciata esterna: che prevede il rifacimento dell’intonaco (con intonaco macro-poroso deumidificante) per il piede di facciata fino all’altezza di 1 m dal basamento, ed il mantenimento dell’intonaco esistente oltre la quota del metro.

– Pulizia blocchi in pietra: è stato presentato, e condiviso con l’architetto Sintini, il grado di pulizia, ottenuto tramite il lavaggio con l’idrogetto, dei blocchi di pietra esistenti.

– Tegole: è stata campionata la tegola marsigliese (del tutto analoga all’esistente) che sarà posata in sostituzione degli elementi rotti.

– Orlatura lignea: verrà mantenuta l’orlatura lignea esistente sostituendo gli elementi rotti e degradati, diversamente dalla soluzione che ne prevedeva il completo rifacimento in lamiera di alluminio.

– Scritta: la scritta “Veicoli autoveicoli” presente in facciata sarà restaurata. Sono stati montati il ponteggio e le reti di sicurezza interne, per consentire il lavoro di rifacimento della copertura e coibentazione che verrà avviato a inizio settembre.

TEATRO DELLA SOCIETA’ – E’ in fase di chiusura l’intervento di collaudo, mentre è in ultimazione la redazione del progetto esecutivo per poi procedere con la fase di gara per individuare impresa che effettuerà i lavori del lotto 2.

CENTRO SPORTIVO BIONE – Uno degli interventi più attesi e importanti per la città per cui sono stati stanziati 2.395.000 euro di fondi della Regione Lombardia per l’illuminazione della pista di atletica, gli spogliatoi del campo 1 e il rettilineo indoor; 670.000 euro – di cui 349.600 dalla Regione, la restante parte dal Comune – per l’efficientamento energetico della piscina; e 180.000 euro di risorse comunali per l’ampliamento delle tribune e il relamping del palazzetto. Nello specifico i lavori consistono in:

– Spogliatoi del campo 1: Realizzata ex novo rete sottoservizi, effettuata la platea. In attesa della fornitura carpenteria metallica dei moduli prefabbricati, che presenta ritardi. Prevista fine lavori novembre 2023

– Illuminazione della pista di atletica: Ricevute le analisi effettuati sui carotaggi in profondità nei 4 punti perimetrali della pista di atletica per la realizzazione delle fondazioni per le nuove torri fare. L’intervento ha temporaneamente bloccato i lavori di realizzazione del rettilineo indoor, per area di sovrapposizione con mezzi di cantiere. Fine lavori prevista per illuminazione pista atletica: fine ottobre 2023

– Rettilineo indoor: Fine lavori prevista: fine novembre 2023

– Palazzetto: Installata la nuova tribuna telescopica che consente di ampliare i posti a sedere di 172, ottenendo così una capienza totale del palazzetto di 514 posti a sedere numerati. Si stanno installando le tende oscuranti e si sta concludendo il relamping

– Piscina: Intervento di efficientamento energetico, aggiudicato all’impresa Canobbio Group. L’intervento prevede la sostituzione della caldaia, la posa di pannelli fotovoltaici e un nuovo sistema di gestione domotico. Fine lavori prevista fine ottobre 23

PISTA FORESTALE DI RONCO INFERIORE – Lavori di sistemazione del tratto inziale della pista forestale di Ronco Inferiore (con inizio da Via Montebello). I lavori vengono eseguiti dalla ditta UNIROCK di Bolzano, tramite una modifica di contratto connessa all’appalto della realizzazione delle reti paramassi sul Monte San Martino in zona Caviate (i lavori per le reti sono già conclusi). I lavori per la sistemazione della pista sono iniziati il 31 luglio, con ultimazione prevista per il primo giorno di settembre.