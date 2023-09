Sel Lecco: festa d’autunno al Sassi Castelli e due giorni ad Asolo

Doppio appuntamento post-estate per la Società Escursionisti Lecchesi

Ancora qualche posto disponibile per la due giorni sull’altopiano di Asiago

LECCO – Doppio appuntamento in questo primo scorcio di autunno con la Società Escursionisti Lecchesi. Domenica 1 ottobre Festa d’Autunno al rifugio Sassi Castelli ai Piani di Artavaggio. Il programma prevede il ritrovo alle 9.15 davanti al municipio di Moggio per la salita a piedi (possibilità di salire anche in funivia). Alle ore 12.20 sarà celebrata la Santa Messa alla chiesetta di Artavaggio. Alle 13.30 pranzo al rifugio (25 euro dolce e bevande incluse), per prenotazioni Chichi 347 9702723; Mauro 335 7487484; Piero 333 6728862; sel.lecco@virgilio.it.

Due giorni ad Asolo

Ancora posti disponibili per la due giorni ad Asolo sull’altopiano di Asiago in programma domenica 15 e lunedì 16 ottobre. L’appuntamento si inserisce nel ricco programma del Cammina Sel 2023. Per prenotazioni: Chichi 347 9702723; Mauro 335 7487484; sel.lecco@virgilio.it.

Di seguito la locandina con tutte le informazioni: