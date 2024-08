Stasera il cielo ci regalerà lo spettacolo della Superluna Blu

Meteo permettendo la si potrà ammirare alle 20.26

LECCO – Questa sera, lunedì 19 agosto, alle 20.26 (meteo permettendo) il cielo ci regalerà uno spettacolo affascinante: una Superluna Blu, ovvero una Luna piena particolarmente luminosa e visibile a occhio nudo. Non fatevi però ingannare dal nome, viene chiamata Superluna Blu ma nulla c’entra il colore. La denominazione sembra sia stata data dagli anglosassoni per indicare la seconda luna piena che si verifica in un mese solare.

Una Luna piena al perigeo può apparire il 14% più grande e il 30% più brillante di una Luna piena in apogeo. Il nostro satellite, infatti, sarà a circa 360.198 chilometri dalla Terra, una distanza inferiore rispetto alla media di 384.000 chilometri. Questo fenomeno si verifica quando la fase di Luna piena coincide con il suo passaggio più vicino alla Terra, chiamato appunto perigeo.

La Superluna di agosto sarà visibile nella costellazione dell’Acquario, situata nella parte meridionale dello Zodiaco. Il momento ideale per osservarla sarà quando sorge, subito dopo il tramonto del Sole, o al suo tramonto, che avviene all’alba. È in queste fasi che l’illusione ottica dovuta agli elementi del paesaggio può far apparire la Luna ancora più grande del solito. Un fenomeno che spesso incanta osservatori di ogni età.

Per chi non potrà osservare la Superluna dal vivo, il Virtual Telescope Project ha organizzato una diretta streaming, durante la quale sarà possibile vedere il sorgere della Luna sul Mar Tirreno. La trasmissione inizierà alle 21:30 del 19 agosto e sarà accessibile gratuitamente collegandosi al sito del progetto: https://www.virtualtelescope.eu/