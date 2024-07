Zaino sospeso: al via la seconda edizione dell’iniziativa solidale

Ecco le cartolerie aderenti alla raccolta di materiale scolastico

Un aiuto prezioso alle famiglie di studenti che si trovano in difficoltà economica

LECCO – Anche quest’anno l’associazione “Gli Amici di Pedro” e Confcommercio Lecco con il patrocinio del Comune dei Lecco promuovono l’iniziativa solidale “Zaino sospeso” per la raccolta di materiale scolastico da donare alle famiglie di studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che si trovano in difficoltà economica. Il progetto, che coinvolge le scuole e le cartolibrerie cittadine, creando una rete di solidarietà e supporto alle famiglie più in difficoltà, giunge infatti quest’anno alla sua seconda edizione.

“Se l’anno scorso abbiamo iniziato con tante speranze, ora il Progetto “Zaino sospeso” parte con molte più certezze – spiega Enrico Merlino, presidente dell’associazione “Gli Amici di Pedro” -. Siamo spinti sempre dagli stessi valori: condivisione e aiuto reciproco. Viste le richieste ricevute, ci è sembrato doveroso riproporre questa iniziativa. Tante persone quando acquistano materiale scolastico decidono di comprare qualcosa in più e di lasciarlo per chi fa più fatica: vedo molta attenzione e grande generosità. Con le scuole e le insegnanti c’è un ottimo rapporto e questo aiuta anche nel fare arrivare quanto raccolto in modo veloce e mirato”.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire al progetto promosso dall’associazione “Gli Amici di Pedro” e sostenuto dal Comune di Lecco perché crediamo in una solidarietà virtuosa e costruttiva capace di unire le forze e di mettersi al servizio – evidenzia Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco -. Si tratta di una iniziativa preziosa che valorizza l’attenzione alle persone più bisognose e che mette in rete la generosità lecchese. Come associazione siamo e vogliamo continuare a essere attori protagonisti della comunità in cui operiamo e viviamo. Non possiamo che augurare un grande successo a “Zaino sospeso” e ringraziare le cartolibrerie nostre associate che hanno deciso di aderire a questa bella proposta”.

Così l’assessora alla Famiglia e Giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Continuiamo a sostenere con grande convinzione questa iniziativa, certi che la scuola debba rimanere il principale luogo di inclusione. La mancanza di materiale di base segnalata anche da diversi insegnanti, rappresenta una disuguaglianza che, sommata ad altre fragilità, può generare un senso di esclusione, portando nel tempo al distacco dall’educazione e all’abbandono scolastico. Come comunità educante possiamo fare la differenza nel percorso formativo di un ragazzo o di una ragazza, donando un quaderno, una penna, un righello. Questo piccolo gesto, che ha un impatto minimo su ognuno di noi, può invece contribuire enormemente sia sulle prospettive future dei singoli ragazzi, sia sulla prevenzione alla base di situazioni di difficoltà. Ringrazio l’associazione Amici di Pedro e Confcommercio per aver portato avanti con entusiasmo questo importante progetto e un grazie speciale alle cartolibrerie che hanno già rinnovato la propria adesione e a quelle che vorranno aderire in futuro”.

È possibile già da ora donare materiale non più utilizzato o acquistare materiale scolastico, grembiuli, zaini, astucci, libri, materiale di cancelleria o altro per lo “zaino sospeso” presso le cartolibrerie aderenti all’iniziativa: la Cartoleria dello Studente di largo Caleotto 14, la Libreria Libraccio di via Cavour 44, la cartolibreria Cattaneo di via Roma 52 e l’edicola cartolibreria Mer.Lo di viale Adamello 1. Le donazioni saranno poi consegnate alle scuole durante l’anno scolastico su indicazione delle insegnanti e a fronte delle necessità degli studenti.

Per maggior informazioni è possibile contattare l’associazione Gli Amici di Pedro all’indirizzo info@gliamicidipedro.it.