Brianza Classica, gli eventi dal 4 al 7 luglio

Rassegna musicale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli

Primo appuntamento giovedì 4 luglio alle ore 20.30 a Monticello Brianza

MONTICELLO BRIANZA/MOLTENO – La Rassegna musicale dal titolo “Nel Segno di Puccini” del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica, dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, giunta alla sua XXI edizione, torna a luglio con quattro nuovi appuntamenti.

Il primo appuntamento che apre questo lungo weekend all’insegna della musica è in programma per giovedì 4 luglio alle ore 20.30 presso i giardini della Comunità Terapeutica Riabilitativa Villa Ratti di Monticello Brianza. Il concerto sarà tenuto dal Due Pollice che presenterà un programma dedicato a Giacomo Puccini: da Manon Lescaut a La bohème, da Tosca a Madama Butterfly fino a Turandot.

Si tratta di un concerto organizzato grazie alla collaborazione con “Il Volo Ets”, società cooperativa sociale senza fini di lucro che si occupa della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati alla prevenzione, all’intervento e al reinserimento sociale di persone con problemi di tipo psichiatrico. Questa collaborazione nasce dalla volontà comune di portare la musica all’interno delle strutture terapeutiche e dalla convinzione che la musica possa arrivare a tutti nel profondo.

Villa Ratti, la struttura che ospita la comunità residenziale psichiatrica per giovani con disturbi borderline, aprirà le porte a tutti coloro che vorranno prendere parte al concerto creando così un ponte fra i giovani che risiedono in residenza e la cittadinanza. “Questa deve essere vista come un’occasione per tutta la cittadinanza. Vogliamo essere parte di questo territorio e offrire i nostri spazi per un evento così prestigioso ci è sembrato naturale – le parole dell’Ing. Paolo Colonna, cofondatore de Il Volo, che continua – La musica è sempre stata un elemento che unisce e che può aiutare a collegare le persone. Spero che questa serata possa davvero essere un momento che crei collegamenti, relazione, fra chi è nella nostra comunità e chi vive in questo territorio con lo scopo di favorire sempre di più il reinserimento sociale dei nostri ospiti”.

L’appuntamento successivo è in programma per venerdì 5 luglio alle ore 20.30 nel Parco di Villa Concordia a Robbiate nella quale tornerà il duo formato dai fratelli Paolo e Aurelio Pollice che si esibirà nel concerto dal titolo “Le Donne di Puccini”. Le cronache tramandano che Puccini avesse intensa vita sentimentale, e che tanto rigoglio di passione rimbalzasse sul suo teatro, ponendo la donna, al centro della scena. La maggioranza delle eroine pucciniane, nonostante abbiano dei trascorsi poco edificanti, hanno una specifica cifra: Manon Lescaut: il peccato, Mimì: la fragilità, Tosca: la gelosia, Butterfly: la rinuncia e Turandot: il mistero.

Sabato 6 luglio alle ore 20.30 a Villa Brivio a Nova Milanese, il pubblico attenderà l’Ensemble Hyperion che renderà Omaggio al musical. Un pittoresco viaggio attraverso i capolavori della musica per il Musical, resa grande da geni quali Gershwin, Bernstein, Lloyd Webber etc, senza tralasciare la maggiore “gloria” italiana della Musica per il Cinema, il grande Ennio Morricone, con la voce del cantante argentino Carlos Habiague, reduce dal grande successo al programma televisivo “Tu si que vales”.

Chiude il weekend la tappa di Molteno in programma per domenica 7 luglio alle ore 18.30. Da Villa Rosa I Musicantes, provenienti dalla Spagna proporranno il concerto “A la via! Suoni dal medioevo”. Un concerto dalla strumentazione varia (tutti i componenti suonano più di uno strumento) che immergerà il pubblico presente nell’atmosfera della musica che si ascoltava nelle strade del Medioevo. Il repertorio dell’Ensemble spagnolo spazia dal XIII al XV secolo, ovvero dalla musica monodica del Medioevo, alla polifonia dell’Ars Nova fino all’inizio del Rinascimento. Gli strumenti utilizzati saranno: cítola, liuto medievale, quinterna, liuto arabo, rebeca, salterio, ghironda, percussioni, flauti, cornamusa, ciaramella, viola e fidula, sono riproduzioni di strumenti ispirati all’iconografia esistente dell’epoca.

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero: 335.5461501