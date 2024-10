Due eventi per celebrare il 50° anniversario della salita al Cerro Torre

Celebrazioni e ricordi: un viaggio tra tradizione Alpinistica e nuove avventure

Sono in programma due eventi per il mese di ottobre, venerdì 18 e giovedì 24

LECCO – In occasione del cinquantesimo anniversario della storica salita al Cerro Torre in Patagonia, la sezione cittadina del Club Alpino Italiano di Lecco ha programmato una serie di eventi per tutto il 2024. Questa scalata, realizzata lungo la parete ovest dalla spedizione “Città di Lecco“, commemorava anche il centenario della fondazione della sezione e fu organizzata dai Ragni della Grignetta.

“Negli ultimi dieci mesi, abbiamo registrato un notevole interesse e partecipazione alle attività proposte, anche oltre i confini provinciali. Queste iniziative, realizzate con contenuti e modalità diverse, mirano a offrire una visione più completa del legame speciale tra il nostro territorio e la Patagonia” spiegano dal Cai Lecco.

Aggiungono: “Siamo riusciti a rinvigorire il forte spirito di gruppo che ha contraddistinto i membri della spedizione, riscoprendo così quanto la tradizione alpinistica sia profondamente intrecciata nel Dna della nostra comunità e nel tessuto economico e sociale del territorio”.

Sono previsti due eventi per il mese di ottobre. Venerdì 18 ottobre alle ore 21, presso il Cineteatro Oratorio Pier Giorgio Frassati di Abbadia Lariana, si terrà la conferenza alpinistica “Altri ricordi patagonici – Storie di Giuseppe ‘Det’ Alippi”, con la partecipazione di “Det” e Alberto Benini.

“Anche se ha ‘scoperto’ la Patagonia relativamente tardi, il Det, come Casimiro Ferrari, sembra predestinato a quella terra, trovando il suo equilibrio sia tra le montagne di casa che negli spazi sconfinati. Non si limita ad apprezzare le vette, ama profondamente il paesaggio, la fauna e i diversi stili di vita, sempre alla ricerca di nuovi terreni di gioco dove poter esprimere il suo intuito e la sua vasta esperienza montana” commentano dal Cai Lecco.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 24 ottobre alle ore 21 presso il Cineteatro Jolly di Olginate. Titolo dell’evento: “Ai Confini del Mondo”, una conferenza alpinistica con Matteo della Bordella e Serafino Ripamonti.

“Cinquant’anni dopo l’epopea lecchese sulla parete ovest, il Cerro Torre continua a essere ‘La vetta della vita’ per i più grandi alpinisti del mondo. Matteo della Bordella, dei Ragni, condivide la sua storia d’amore con questa ‘montagna impossibile’ e presenta in anteprima la sua recente avventura tra le remote pareti della Groenlandia” concludono così dai Cai Lecco.