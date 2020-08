Montagna. Successo per l’escursione guidata sulla Traversata bassa

“Un’estate da vivere nel cuore delle Grigne”

Prosegue la rassegna turistico-culturale ai Piani Resinelli

PIANI RESINELLI – Prosegue il ricco programma della prima rassegna turistico-culturale “Un’estate da vivere nel cuore delle Grigne”. Lo scorso 13 agosto successo per l’escursione guidata sulla classica Traversata bassa, dai Piani Resinelli all’Alpe Cova, nei pressi del rifugio Antonietta al Pialeral.

Oltre alla guida Matteo Greppi, il gruppo ha goduto della presenza di un ospite d’eccezione, grandissimo conoscitore delle Grigne, il fotografo Mauro Lanfranchi. Partito dalla chiesetta dei Resinelli, il gruppo è passato dal rifugio Soldanella per poi proseguire per prato Cassino e la località Mus’cera da dove inizia il sentiero vero e proprio.

“Il percorso variegato è passato anche attraverso il ‘gerun’ (pendio scosceso e ghiaioso), per poi passare in verdissimi prati, sosta all’Alpe Cova (con incantevole laghetto) e in un’incantevole faggeta. L’itinerario si è rivelato molto interessante sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Si è potuta ammirare la rara Campanula Tirsoide, il velenoso Aconito Napello oltre a numerosi funghi”.

I prossimi appuntamenti