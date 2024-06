Abbadia. Riaperta l’agrosilvopastorale in località Necrebbio

Era chiusa da aprile per una frana

Conclusi gli interventi di ripristino e messa in sicurezza

ABBADIA – Buone notizie per gli abbadiensi: è stata riaperta questa mattina, venerdì, la strada agrosilvopastorale interessata da uno smottamento in località Necrebbio. La frana, verificatasi ad aprile, aveva costretto alla chiusura del tratto.

A contribuire al rallentamento degli interventi di ripristino e messa in sicurezza ci hanno pensato le incessanti precipitazioni delle scorse settimane, che per forza di cose hanno ritardato il momento della riapertura della tratta.

Ora però i lavori si sono ufficialmente conclusi e l’agrosilvopastorale tornata percorribile. Una strada che non è nuova a fenomeni come gli smottamenti: a fine 2023, nella stessa zona, se ne era verificato uno, seppur di lieve entità, a causa delle intense condizioni meteo di quei giorni che avevano portato anche alla chiusura per questioni di sicurezza della passerella a lago.