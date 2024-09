Due influencer esplorano e promuovono gli itinerari montani di Abbadia

I due influencer sono Michele Castelnovo e Federica Figliuolo

“Un territorio che ha tanto da offrire agli amanti del mondo outdoor”

ABBADIA LARIANA – Due content creator, appassionati esperti delle montagne e seguiti da decine di migliaia di follower sui social media, hanno collaborato con l’Amministrazione comunale per realizzare una campagna promozionale sostenuta dal bando regionale “Ogni giorno in Lombardia 2“.

I due content creator, Michele Castelnovo, fondatore della pagina “trekkinglecco”, e Federica Figliuolo di 2f.hiking, sono giunti ad Abbadia nelle scorse settimane alla scoperta di nuovi itinerari escursionistici tracciati nel 2024. Hanno realizzato foto e reel che verranno pubblicati sulle loro pagine social fino alla metà di ottobre. Saranno proprio loro a condividere le emozioni e le esperienze vissute durante questa avventura.

“Ho scoperto Abbadia Lariana e i dintorni tempo fa, percorrendo il Sentiero del Viandante – racconta Federica – Da quel momento mi sono interessata molto alla zona, quindi è stato un enorme piacere per me aiutare il Comune e la Regione a promuoverne i sentieri. Abbadia è un borgo piacevole da vivere, in grado di regalarti sicuramente tanto relax ma anche buona cucina e percorsi outdoor divertenti, adatti davvero a tutti. A parer mio è un luogo fantastico per trascorrere anche solo un weekend fuori porta”.

Per chi, come Michele, è lecchese, Abbadia non ha segreti: “La peculiarità che la rende molto interessante è poter passare in poco tempo dal lago all’alta montagna – spiega – Questi nuovi sentieri sistemati di recente possono accontentare ogni tipo di target, dalla famiglia a chi cerca un’escursione più impegnativa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Federica commenta: “Ritengo che i sentieri di Abbadia abbiano la particolarità di essere molto versatili, sia per chi cammina sia per chi preferisce la bici. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che tutti siano collegati tra loro, in modo tale da poter apportare varianti in base al tempo a disposizione e al proprio allenamento”.

I due influencer hanno provato personalmente alcuni percorsi: “Borbino View è una camminata che consiglio a chi ha poco tempo o non ha voglia di camminare a lungo, offre un bellissimo panorama sul lago raggiungibile in appena un’ora – suggerisce Federica – Highlander (il nome è una garanzia) lo consiglio a quelli più allenati, il giro è lungo ma permette di vedere diversi punti di interesse. Anello Lago-Cascata consente di trascorrere una mezza giornata esplorando il lungolago di Abbadia per poi entrare nel bosco e visitare la bellissima cascata del Cenghen”.

Michele Castelnovo, che partecipa in qualità di guida alle visite proposte al pubblico durante la campagna, si è concentrato a sua volta sulla cascata del Cenghen, ma anche sul altri luoghi: “Il Sentiero del Viandante, il Prato della Nave ai Resinelli e la fantastica terrazza del Belvedere”.

“Come riassumere Abbadia in breve? Con la parola ‘relax’ – sottolinea Michele – È il posto in cui vado nei pomeriggi estivi a prendere il sole al lago, ma che offre tutta la gamma di esperienze che si possono desiderare nel tempo libero, anche camminate con un certo dislivello”. Non una parola sola, ma una frase, per Federica Figliuolo: “Un territorio che ha tanto da offrire agli amanti del mondo outdoor”.

Non resta che scoprire i contenuti “abbadiensi” proposti dai due creator sui loro canali social. Tutti gli itinerari escursionistici sono consultabili su questo sito