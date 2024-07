Pianezzo. La Sev festeggia i 60 anni del rifugio: “Traguardo importante”

A settembre due appuntamenti per celebrare la ricorrenza: una serata con i soci storici e la 1^ Vertical Valmadrera-Pianezzo

Il presidente Anghileri: “Traguardo prestigioso, grazie al lavoro dei soci e dei tanti volontari”

VALMADRERA – 13 settembre 1964, a Pianezzo viene ufficialmente inaugurato il Rifugio Sev (Società Escursionisti Valmadreresi). Dopo cinque anni di lavoro da parte dei tanti volontari, il rifugio era finalmente diventato realtà. 60 anni dopo la Società intende celebrare l’importante anniversario con una serie di iniziative volte a ricordare l’impegno dei soci che vollero la struttura e la realizzarono. Il rifugio, fiore all’occhiello della Sev, è diventato negli anni una seconda casa per soci e volontari e un punto di riferimento e ristoro per i tanti escursionisti che risalivano la valle.

L’idea di avere un punto di ristoro in quella magnifica zona di Pianezzo è nata da Vincenzo Masoch, primo presidente della Società Escursionisti Valmadreresi. I lavori veri e propri iniziarono nel maggio del 1960.

“Negli ultimi anni, in particolare grazie ai bandi di Regione Lombardia, il rifugio è stato completamente rinnovato – ricorda Matteo Crimella, vicepresidente e membro di Assorifugi di Regione Lombardia – sono stati sistemati il tetto, le facciate, le camere da letto al primo piano e la cucina. Al momento stiamo lavorando sull’impianto luci e per la sistemazione del pavimento in parquet. I bandi di Regione sono stati fondamentali per ottenere i finanziamenti ma un grande aiuto è arrivato dai numerosi volontari che si sono adoperati nei lavori e, a turno, nella gestione del rifugio”.

Un rifugio divenuto anno dopo anno un punto di riferimento per tutti gli escursionisti dei Corni di Canzo e del Moregallo. La sala pranzo ospita circa 100 posti a sedere mentre i posti letto sono una settantina, disposti su due piani. “La clientela è molto cambiata – dice Crimella – vent’anni fa venivano soprattutto appassionati di montagna affezionati al rifugio e i pensionati, ultimamente invece vediamo più giovani e famiglie che provengono principalmente dalla Brianza. Assistiamo, purtroppo sempre più spesso, ad un tipo di escursionismo impreparato: abbigliamento inadeguato, scarsa conoscenza del luogo e dei sentieri, anche durante la stagione invernale, che è la più difficile per via delle condizioni. Anche le richieste sono cambiate, a volte sono improbabili, dobbiamo ricordare ai clienti che si trovano pur sempre in un rifugio in montagna a 1.300 metri di quota”.

Il Rifugio Sev è aperto tutti i fine settimana da marzo a ottobre e il mercoledì con i pensionati mentre il mese di agosto lavora tutti i giorni. “Siamo molto gettonati anche per l’ultimo dell’anno” ricorda Crimella.

Il Rifugio è naturalmente protagonista di molte delle iniziative che la Sev organizza divenute tradizione, come ad esempio l’Assalto ai Corni che quest’anno si terrà il 14 luglio: “Organizziamo questo evento da oramai dieci anni – spiega Crimella – gli escursionisti possono salire da Valmadrera, Valbrona e Canzo, all’arrivo, oltre alla maglietta, si festeggia con un aperitivo, musica e la lotteria”.

Per festeggiare l’importante anniversario del Rifugio la Sev ha poi organizzato altre due iniziative: il 13 settembre, giorno dell’inaugurazione, al Fatebenefratelli si terrà una serata di racconti e testimonianze con foto d’epoca mentre sabato 14 settembre andrà in scena la 1^ edizione del Vertical Valmadrera-Pianezzo: “Ci sarà una gara non competitiva che partirà alle 14 mentre quella competitiva inizierà alle 14.30 – spiega Crimella – il sentiero di salita è il numero 7, quello tradizionale che parte da Valmadrera e arriva a Pianezzo, in cima poi ci sarà un momento di festa per tutti”. Le iscrizioni per la gara apriranno a breve (tutte le informazioni saranno consultabili anche sul sito della Sev).

Soddisfatto ed emozionato anche Ivan Anghileri, presidente della Sev: “Festeggiamo un traguardo prestigioso e molto importante, possibile grazie ai soci e ai volontari senza i quali il rifugio non ci sarebbe stato, a loro va il mio più sentito ringraziamento – commenta – dietro al lavoro che i clienti vedono nel fine settimana c’è tutto il dietro alle quinte considerevole, dall’approvvigionamento alla manutenzione costante. Per la nostra società il rifugio è un fiore all’occhiello, il punto di forza, insieme alle attività che proponiamo annualmente: i corsi di sci per i ragazzi, il gruppo di atletica, le passeggiate in montagna”.

Anghileri invita tutti alla serata del 13 settembre: “Sarà una bella occasione di conoscere la storia del Rifugio anche grazie alla testimonianza di alcuni soci fondatori che verranno intervistati mentre un filmato racconterà la storia più recente. Vorrei ringraziare i soci storici per la loro disponibilità ad organizzare la serata e tutti i soci volontari per la gestione del rifugio e la partecipazione attiva nella vita dell’Associazione” ha concluso Anghileri.

GALLERIA FOTOGRAFICA