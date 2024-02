Anche sul Lago di Como arriva la Guardia Costiera con sei uomini

Salvini: “Stiamo lavorando alla dotazione mezzi per garantire il servizio, in particolare quello di soccorso”

LECCO – In merito all’annuncio del Ministro Matteo Salvini, anche il Lago di Como avrà la sua Base della Guardia Costiera e un contingente inizialmente formato da sei uomini che progressivamente diventeranno diciotto.

Dopo le varie segnalazioni sulla pericolosità dovuta all’aumento del traffico navale, per garantire che le norme siano rispettate questa è stata una scelta assolutamente necessaria. Per questo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato immediatamente seguito alle numerose richieste del territorio.

“Passiamo dalle parole ai fatti: anche il Lario avrà la Base della Guardia Costiera e il suo contingente. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in questi anni con i presidi di sicurezza della Guardia Costiera sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore ne ho fortemente voluto la presenza anche sul Lago di Como. Ora stiamo lavorando alla dotazione mezzi che è fondamentale per garantire il servizio in particolare quello di soccorso” queste le parole del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.

“Ringrazio il Ministro Salvini per aver dato risposta in tempi celeri ad una richiesta che è venuta da più parti, specie dopo alcuni incidenti ed episodi della scorsa estate che hanno messo in risalto la pericolosità di un approccio al lago troppo superficiale e a volte con conseguenze mortali – ha detto il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. La presenza della Guardia Costiera sarà di aiuto anche per un utilizzo dello specchio lacuale più ordinato, consentendo alla Navigazione Laghi di esercire il servizio con minori difficoltà rispetto alla confusione di natanti spesso presenti in prossimità di attracchi o sulle rotte. Un ringraziamento anche all’assessore e amico Alessandro Fermi che da subito si è attivato con il Ministro per individuare le modalità operative e funzionali che permettano la presenza della Guardia Costiera sul Lario“.