Elezioni 2024. Nasce la coalizione “Ascolto Valmadrera”

VALMADRERA – Nasce la coalizione “Ascolto Valmadrera” che rappresenta una nuova forza elettorale che vuol portare un vento di cambiamento e innovazione nella comunità di Valmadrera.

“Un valore comune caratterizzato da un gruppo coeso di persone con un forte spirito civico del territorio e con un importante sostegno politico, uniti nell’obiettivo comune di promuovere il benessere della città, la trasparenza e la condivisione delle scelte con tutti i cittadini“.

“La nascita di questa unione è il risultato di un lavoro serio e organico iniziato da molto tempo, anche a partire dall’esperienza comune di opposizione maturata nei recenti anni. I principi condivisi, la voglia di cambiare il modo di interpretare la città di Valmadrera, la vita pubblica, privata e sociale del cittadino Valmadrerese, sono stati al centro del nostro impegno sin dall’inizio” commentano i membri di Ascolto Valmadrera.

“Le basi della coalizione tra i gruppi sono concretezza, competenza, professionalità, visione e motivazione. Invitiamo tutti i cittadini di Valmadrera a unirsi a noi in questo viaggio verso un’epoca di cambiamento e trasformazione positiva. Il contributo di ogni cittadino sarà fondamentale per modellare il destino della splendida Valmadrera. Uniamo le nostre voci per un futuro migliore e colorato!“