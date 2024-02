Elezioni a Merate. Vitali smentisce le voci: “Nessuna candidatura: resto in Pro Loco”

La presidente della Pro Loco Simona Vitali smentisce le voci di una sua candidatura alle elezioni comunali

“Continuo l’impegno nell’associazione che mi sta dando tante soddisfazioni. Tra cinque anni vedremo: magari mi candidato a sindaco”

MERATE – Nessuna candidatura, per lo meno a questo giro. Simona Vitali, presidente della Pro Loco, ha voluto sgombrare il campo da pettegolezzi e indiscrezioni, mettendo nero su bianco, con un comunicato stampa, la propria intenzione di restare fedele alla Pro Loco senza candidarsi alle ormai imminenti elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno.

Da più parti si era sussurrato infatti di una sua possibile discesa in campo a fianco dell’attuale lista a sostegno del sindaco uscente Massimo Panzeri con Vitali in predicato anche di ricoprire un ruolo importante, come assessore al Commercio se non addirittura vicesindaco. Indiscrezioni che ora la presidente del sodalizio di via Roma ha voluto mettere a tacere, escludendo “ogni possibile coinvolgimento diretto in nessuna delle liste che si presenteranno”.

Un’uscita dal panorama politico a cui va da contraltare l’assoluta dedizione verso l’impegno assunto due anni fa alla guida della Pro Loco, un’associazione che si è contraddistinta nell’ultimo periodo per vitalità e dinamismo, proponendo molte iniziative, apprezzate dalla cittadinanza.

“L’impegno assunto in Pro Loco mi sta dando molte soddisfazioni. Da semplice cittadina mi limiterò a sostenere e votare la lista che più di tutte rappresenterà la mia visione di città”. Niente discesa in campo, almeno a queste elezioni. “Tra cinque anni vedremo: magari mi candiderò a sindaco” conclude con un pizzico di ironia.