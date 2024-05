Elezioni amministrative 2024. La sindaca Chiara Narciso si ricandida con la lista Insieme per Oggiono

Nella lista ci sono tre assessori e due consiglieri uscenti

OGGIONO – Alle prossime elezioni amministrative di giugno la sindaca uscente Chiara Narciso si ricandida e presenta la sua lista Insieme per Oggiono.

Sette uomini e 5 donne, nella lista figurano 3 assessori e 2 consiglieri uscenti che hanno deciso di ricandidarsi: “Li ringrazio per il grande impegno profuso in questi 5 anni e soprattutto per aver scelto di continuare insieme a me questo percorso”, afferma Chiara Narciso.

La squadra si arricchisce anche con nuovi ingressi: “Più della metà dei candidati sono persone che si sono volute mettere a disposizione per la prima volta per Oggiono e che hanno contribuito a creare il nuovo progetto che presenteremo agli oggionesi partecipando agli incontri per la costruzione partecipata del programma che abbiamo avviato nel mese di gennaio e stiamo concludendo ora. Per me era molto importante che la lista garantisse una continuità rispetto al lavoro svolto in questi anni e facesse tesoro dell’esperienza acquisita ma allo stesso tempo non perdesse la forza propulsiva del rinnovamento coinvolgendo nuove persone, cittadini attivi, in molti casi già impegnati in diversi ambiti dell’associazionismo, della parrocchia e dello sport, che hanno scelto di dedicare tempo, energie e competenze alla nostra Oggiono.

Sono quindi molto soddisfatta di questo gruppo di persone competenti, entusiaste e determinate e sono convinta che sapremo rappresentare pienamente i cittadini oggionesi senza interessi personali ma con vero spirito di servizio”, conclude Narciso.

Le riconferme:

Castelli Claudio, 65 Anni, fotografo, consigliere delegato allo sport e capogruppo uscente

Corti Giovanni (Giando), 68 anni, pensionato assessore uscente alla Cultura Istruzione e Turismo

Frigerio Valeria, 27 anni, educatrice, consigliere uscente con delega alle politiche giovanili

Negri Michele, 49 anni, insegnante, vicesindaco ed assessore uscente alle Politiche per la Famiglia e Servizi Alla Persona

Pirola Matteo, 50 anni, Production Manager in azienda privata ed assessore uscente al Governo del Territorio

Le novità