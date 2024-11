Bilancio regionale e manovra di Governo: un convegno di Fratelli d’Italia

Appuntamento il 18 novembre a Palazzo Falck

Il convegno vuole essere un’occasione utile ad illustrare la Manovra di Governo ed il Bilancio regionale della Lombardia

LECCO – Si svolgerà a Lecco lunedì 18 novembre alle ore 20.30 presso Palazzo Falck il convegno “Bilancio regionale e manovra di Governo – le opportunità per il nostro territorio”, evento promosso da Fratelli d’Italia. Tra gli ospiti, oltre al Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, l’On. Marco Osnato, Deputato e Presidente della VI Commissione Finanze, l’On. Andrea Tremaglia, Deputato e membro della V Commissione Bilancio, e Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia.

L’incontro sarà aperto al mondo delle imprese e delle professioni, con accesso libero per il pubblico.

“Uniti dalla volontà di perseguire un obiettivo comune abbiamo pensato a questo momento di incontro tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia a tutti i livelli istituzionali e gli Amministratori Locali, gli stakeholders economici del territorio ed i cittadini. Il convegno vuole essere un’occasione utile ad illustrare la Manovra di Governo ed il Bilancio regionale della Lombardia, approfondendo le opportunità per lo sviluppo economico locale e raccogliendo spunti e suggerimenti provenienti dal territorio.”

Questa la nota stampa di Fratelli d’Italia Lecco, che annuncia, inoltre, un gazebo che si terrà domenica 17 novembre dalle ore 10 in piazza Garibaldi a Lecco, per raccogliere domande e proposte in vista del convegno.

QUI LA LOCANDINA