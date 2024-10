Bosisio. L’ex sindaco Colombo aderisce a Forza Italia

Un nuovo capitolo per il Partito a Lecco

Colombo: “Aderire a Forza Italia significa entrare in una comunità che condivide i miei stessi valori”

LECCO – Un’importante novità arriva da Roberto Gagliardi, Segretario provinciale di Forza Italia: Andrea Colombo, consigliere comunale, avvocato e già sindaco di Bosisio Parini, ha ufficialmente annunciato la sua adesione al partito di Silvio Berlusconi.

Questa scelta costituisce un importante potenziamento per le fila degli Azzurri locali. Colombo ha illustrato le ragioni della sua decisione, evidenziando come la sua adesione si integri in un progetto politico più ampio e strategico per il territorio.

Ed è così che Andrea Colombo commenta: “Aderire a Forza Italia significa entrare in una comunità che condivide i miei stessi valori, quelli che ho appreso nel corso della mia crescita e che rappresentano il mio faro nell’attuale panorama politico. Forza Italia è infatti una forza moderata, liberale e garantista, profondamente radicata nel territorio e attenta alle esigenze dei cittadini”.

Inoltre, aggiunge: “Mi riconosco in questi valori. Sono un moderato e penso che sia mio dovere offrire un contributo a chi ritiene che essere liberali oggi serva a tutta la comunità. Condivido, in modo particolare, l’attenzione che il movimento ha mostrato per il nostro territorio e per il suo sviluppo, ragion per cui ho ritenuto di mettermi a disposizione in tal senso”.

Concludendo, Roberto Gagliardi, nel dare il benvenuto ad Andrea Colombo e augurargli buon lavoro, esprime anche un sincero ringraziamento a Francesca Maggi, referente del partito per il settore del Turismo, per il suo impegno decisivo nel favorire l’ingresso del consigliere Colombo nella famiglia provinciale di Forza Italia a Lecco.