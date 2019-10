Corrado Valsecchi: “Benvenuti Amici di Lecco! E’ la strada giusta”

Il plauso di Valsecchi per la nascita del gruppo di imprenditori “Amici di Lecco”

“Cittadinanza attiva che si mette a disposizione della città di Lecco”

LECCO – “L’annuncio della costituzione di Amici di Lecco non può che essere accolta positivamente e con un certo entusiasmo. La strada è quella giusta! Alimentare la componente di una cittadinanza attiva che si mette a disposizione della città di Lecco, come succede ormai da molti anni a Como e in altre città della Lombardia.

Operare in maniera disinteressata sul fronte culturale, sociale, turistico e ricreativo, attivare servizi, organizzazione e promozione di eventi è un modo per esaltare lo spirito civico di una comunità, creare proseliti importanti e fondamentali anche per lo sviluppo economico di Lecco.

Quindi auguro agli Amici di Lecco ogni bene, auspico che questa esperienza cresca e si ramifichi in tutta la città e possa veramente contribuire ad arricchire ulteriormente di iniziative ed eventi significativi la nostra bella città ”

Corrado Valsecchi

Fondatore di Appello per Lecco

LEGGI ANCHE: