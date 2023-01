Elezioni regionali. Edo Ronchi a Lecco a sostegno di ‘Patto Civico per Majorino”

L’incontro nel salone della CGIL di Lecco questo sabato

Oltre a Ronchi, in collegamento Rossella Muroni e presenti i due candidati della lista Monica Coti Zelati e Dino De Simone

LECCO – Green economy e lavoro sostenibile saranno i due temi dell’incontro che avrà come protagonista Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e già Ministro dell’Ambiente, e Rossella Muroni di Green Italia, presente in collegamento, insieme ai due candidati della lista di ‘Patto per Majorino’ sostenuti da AmbientalMente per le prossime elezioni regionali: Monica Coti Zelati e Dino De Simone.

La seduta avrà luogo nel salone G. Di Vittorio della CGIL di Lecco, in via Besonda 11, questo sabato 4 febbraio alle ore 10.30, e toccherà argomenti cruciali per una Regione che viene definita ‘la locomotiva d’Italia’, quale la Lombardia.