Fratelli d’Italia Lecco organizza un gazebo sulla giustizia

Domenica 13 agosto dalle 10 alle 12.30 in piazza Garibaldi a Lecco

“La giustizia non è un tema da trattare soltanto fra accademici e addetti ai lavori ma prima di tutto con i cittadini”

LECCO – Per una giustizia più giusta: dopo tanti mesi di dibattito attorno alla prossima riforma della giustizia promossa dal governo Meloni e dal Ministro Nordio, Fratelli d’Italia si fa portavoce della riforma anche nel capoluogo lecchese.

A questo proposito, il coordinamento provinciale e la dirigenza locale del partito di Giorgia Meloni segnalano il prossimo evento organizzato a Lecco per il giorno 13 di agosto, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nella centralissima Piazza Garibaldi.

All’evento saranno presenti i rappresentanti locali del partito, fra cui il coordinatore provinciale Fabio Mastroberardino, oltre ad altri iscritti ed esponenti delle professioni che condividono la riforma voluta dal nostro Governo e, soprattutto, dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Per Fratelli d’Italia, la giustizia non è un tema da trattare soltanto fra accademici e addetti ai lavori ma prima di tutto con i cittadini che, per questo, il partito confida di poter incontrare numerosi anche in piazza per illustrare, nel concreto, come potrà cambiare il sistema giustizia, avvicinandosi a un modello più garantista e liberale, a favore dei cittadini. Il nostro auspicio è di far intendere ai nostri concittadini che si tratta di un pacchetto di misure ponderato ed equilibrato che tutela maggiormente il cittadino di fronte alla giustizia, senza fare passi indietro rispetto al perseguimento dei reati e senza depotenziare gli strumenti concessi alla magistratura per raggiungere questo obiettivo”.

L’evento del prossimo 13 agosto sarà dedicato ad illustrare le novità quali la riforma delle intercettazioni e delle misure cautelari, la limitazione dell’appello del Pubblico Ministero a fronte di sentenze di proscioglimento per reati di minore gravità e le importanti modifiche ai reati di abuso d’ufficio e di traffico di influenze illecite.

Successivamente, al rientro dalla pausa estiva, il Partito, tramite i suoi rappresentanti ed il suo dipartimento alla giustizia, si dedicherà anche all’organizzazione di un convegno, aperto a tutti, per discutere più approfonditamente della riforma e del suo iter in parlamento.